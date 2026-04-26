Leomlott egy társasház tetőszerkezete, egy járókelő belehalt a sérüléseibe
Kolumbiában többen meghaltak egy bombamerényletben az ország délnyugati részén
A biztonsági kérdések által dominált választási kampány közepette a hatóságok a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erőket (FARC) vádolták meg a robbantás elkövetésével. A csoport nem csatlakozott a 2016-os békeszerződéshez, és terrortámadásokat hajt végre szerte az országban - áll az MTI közleményében.
Az AFP francia hírügynökség videofelvételein az áldozatok holttestei körül álló embereket, megsemmisült járműveket és mély krátereket lehetett látni egy Cauca megyei úton, a fegyveres csoportok hagyományos befolyási övezetében, ahol a robbanás történt.
Jelenleg 14 halottról és több mint 38 sérültről tudni, köztük öt kiskorúról
- közölte az X-en Octavio Guzmán, Cauca megye kormányzója.
Egy rendőrségi forrás az AFP-nek jelezte, hogy a mentőcsapatok még mindig próbálják megtalálni az eltűnteket. Hozzátette, hogy nehéz megbecsülni az áldozatok számát, mert a merénylettel egy időben három caucai rendőrkapitányságon tűzharc alakult ki a gerillákkal.
"Azok, akik elkövették ezt a merényletet (...) terroristák, fasiszták és kábítószer-kereskedők" - közölte Gustavo Petro elnök az X közösségi oldalon.
+Ez is érdekelheti
