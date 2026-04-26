Kolumbiában többen meghaltak egy bombamerényletben az ország délnyugati részén

A biztonsági kérdések által dominált választási kampány közepette a hatóságok a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erőket (FARC) vádolták meg a robbantás elkövetésével. A csoport nem csatlakozott a 2016-os békeszerződéshez, és terrortámadásokat hajt végre szerte az országban - áll az MTI közleményében.

Az AFP francia hírügynökség videofelvételein az áldozatok holttestei körül álló embereket, megsemmisült járműveket és mély krátereket lehetett látni egy Cauca megyei úton, a fegyveres csoportok hagyományos befolyási övezetében, ahol a robbanás történt.

Jelenleg 14 halottról és több mint 38 sérültről tudni, köztük öt kiskorúról

- közölte az X-en Octavio Guzmán, Cauca megye kormányzója.