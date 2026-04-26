Kolumbiában többen meghaltak egy bombamerényletben az ország délnyugati részén

Legalább 14 ember meghalt és 38 megsebesült szombaton egy bombamerényletben Kolumbia délnyugati részén, alig több mint egy hónappal az elnökválasztás előtt.
2026. április 26., vasárnap 14:00
A biztonsági kérdések által dominált választási kampány közepette a hatóságok a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erőket (FARC) vádolták meg a robbantás elkövetésével. A csoport nem csatlakozott a 2016-os békeszerződéshez, és terrortámadásokat hajt végre szerte az országban - áll az MTI közleményében.

Az AFP francia hírügynökség videofelvételein az áldozatok holttestei körül álló embereket, megsemmisült járműveket és mély krátereket lehetett látni egy Cauca megyei úton, a fegyveres csoportok hagyományos befolyási övezetében, ahol a robbanás történt.

Jelenleg 14 halottról és több mint 38 sérültről tudni, köztük öt kiskorúról

 - közölte az X-en Octavio Guzmán, Cauca megye kormányzója.


Egy rendőrségi forrás az AFP-nek jelezte, hogy a mentőcsapatok még mindig próbálják megtalálni az eltűnteket. Hozzátette, hogy nehéz megbecsülni az áldozatok számát, mert a merénylettel egy időben három caucai rendőrkapitányságon tűzharc alakult ki a gerillákkal.

"Azok, akik elkövették ezt a merényletet (...) terroristák, fasiszták és kábítószer-kereskedők" - közölte Gustavo Petro elnök az X közösségi oldalon.

 

