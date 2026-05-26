Halálos tragédia, tinik repültek ki egy autóból - Fotó

Kedden halálos közúti baleset történt Brajlában, Romániában, miután egy kocsi lesodródott az úttestről és felborult - tudatta a Maszol.

Az ütközés olyan erős volt, hogy az autóban tartózkodó két fiatal kirepült az utastérből. A hatóságokat az autó automatikus segélyhívó rendszere (eCall) értesítette.

A helyszínre érkező rendőrök a szántóföldön találták meg a felborult roncsot, a fiatalokat pedig mellette, ami arra utal, hogy nem használták a biztonsági övet.

Az elsődleges vizsgálatok szerint a sofőr teljesen elvesztette uralmát a kormány felett.