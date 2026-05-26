Halálos tragédia, tinik repültek ki egy autóból - Fotó
Egyikük életét vesztette.
2026. május 26., kedd 19:56
Kedden halálos közúti baleset történt Brajlában, Romániában, miután egy kocsi lesodródott az úttestről és felborult - tudatta a Maszol.

Az ütközés olyan erős volt, hogy az autóban tartózkodó két fiatal kirepült az utastérből. A hatóságokat az autó automatikus segélyhívó rendszere (eCall) értesítette.

A helyszínre érkező rendőrök a szántóföldön találták meg a felborult roncsot, a fiatalokat pedig mellette, ami arra utal, hogy nem használták a biztonsági övet.

Az elsődleges vizsgálatok szerint a sofőr teljesen elvesztette uralmát a kormány felett.

Egy 19 éves fiatalember a helyszínen életét vesztette.

 A másik utas, egy 18 éves fiatal, orvosi ellátásra kórházba került. Tőle biológiai mintákat vettek annak megállapítására, hogy a baleset idején alkohol vagy egyéb bódító szerek hatása alatt állt-e.

A rendőrség vizsgálatot indított a tragédia pontos körülményeinek tisztázása érdekében.

