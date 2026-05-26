Holtan találtak egy 11 éves fiút, törölköző volt a nyakára kötve

Két tinédzsert őrizetbe vettek hétfőn Franciaország északnyugati részén egy 11 éves fiú meggyilkolásával összefüggésben – számolt be róla a Paraméter az AFP hírügynökség tájékoztatása alapján.

A fiú holttestét vasárnap találták meg a Vilaine folyó partján, a nyugat-franciaországi Rennes városában. A gyermek nyakára egy vizes törölköző volt kötve – közölte az ügyészség.

A hatóságok hétfőn egy 16 éves fiút vettek őrizetbe az otthonában, míg egy 15 éves lány önként jelentkezett a rendőrségen, ahol szintén őrizetbe került.

Frédéric Teillet rennes-i ügyész tájékoztatása szerint mindkét fiatalt kiskorú sérelmére elkövetett gyilkossággal gyanúsítják.



A nyitókép illusztráció: Shutterstock