Napernyő végzett egy asszonnyal, miközben a férjével vacsorázott
Holtan találtak egy 11 éves fiút, törölköző volt a nyakára kötve
Két tinédzsert őrizetbe vettek hétfőn Franciaország északnyugati részén egy 11 éves fiú meggyilkolásával összefüggésben – számolt be róla a Paraméter az AFP hírügynökség tájékoztatása alapján.
A fiú holttestét vasárnap találták meg a Vilaine folyó partján, a nyugat-franciaországi Rennes városában. A gyermek nyakára egy vizes törölköző volt kötve – közölte az ügyészség.
A hatóságok hétfőn egy 16 éves fiút vettek őrizetbe az otthonában, míg egy 15 éves lány önként jelentkezett a rendőrségen, ahol szintén őrizetbe került.
Frédéric Teillet rennes-i ügyész tájékoztatása szerint mindkét fiatalt kiskorú sérelmére elkövetett gyilkossággal gyanúsítják.
