Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban
Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrád központjában, a balesetben tizenöten megsérültek, köztük a jármű vezetője és két gyerek.
2026. május 25., hétfő 14:12
Helyszíni beszámolók szerint a szerelvény eddig tisztázatlan körülmények között siklott ki a szerb főváros központi részén, majd egy közeli épületnek csapódott. A sérülteket a helyszínre érkező mentők kórházba szállították - tudatta az MTI.

A helyszínen készült felvételeken súlyos anyagi károk láthatók: a villamos eleje összeroncsolódott, az épület homlokzata és a földszinti üzlethelyiség is megrongálódott. 


A kereszteződést üveg- és betondarabok borították.

A belgrádi ügyészség rendkívüli műszaki vizsgálatot rendelt el az ügyben, valamint kérte a térfigyelő kamerák felvételeinek lefoglalását, és a baleset résztvevőinek, illetve szemtanúinak kihallgatását.

 

