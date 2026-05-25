Garázsba csapódott egy autós Kisrebrán, videón a brutális baleset
Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban
Helyszíni beszámolók szerint a szerelvény eddig tisztázatlan körülmények között siklott ki a szerb főváros központi részén, majd egy közeli épületnek csapódott. A sérülteket a helyszínre érkező mentők kórházba szállították - tudatta az MTI.
A helyszínen készült felvételeken súlyos anyagi károk láthatók: a villamos eleje összeroncsolódott, az épület homlokzata és a földszinti üzlethelyiség is megrongálódott.
A kereszteződést üveg- és betondarabok borították.
A belgrádi ügyészség rendkívüli műszaki vizsgálatot rendelt el az ügyben, valamint kérte a térfigyelő kamerák felvételeinek lefoglalását, és a baleset résztvevőinek, illetve szemtanúinak kihallgatását.
+Ez is érdekelheti
Gázszivárgás miatt csaknem száz embert menekítettek ki egy lakóházból Szlovéniában
WHO: már több mint 900 gyanús esetre bukkantak a Kongói DK-ban
Cápatámadásban halt meg egy férfi az ausztráliai Nagy-korallzátonynál
Emelkedett a halálos áldozatok száma Pakisztánban, videón a vonatrobbanás
Indiában a rendkívüli melegben többen meghaltak
Pakisztánban sokan meghaltak egy vonat elleni robbantásos merényletben
Szükségállapot Disneyland közelében, tízezreket menekítettek ki - videóval
Összeomlott egy épülő toronyház a Fülöp-szigeteken, többen a romok alatt rekedtek
Rendvédelmisek hatoltak be a lengyel államfő lakásába, riasztást kaptak
Lövések dördültek a Fehér Háznál, a támadót lelőtték
Eldugult WC miatt tört ki a horror: meggyilkolta nagynénjét a 29 éves férfi