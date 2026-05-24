Összeomlott egy épülő toronyház a Fülöp-szigeteken, többen a romok alatt rekedtek

A Fülöp-szigeteken vasárnapra virradóra összeomlott egy építés alatt álló ház, a főváros, Manila északi részén, 19 embert tartanak nyilván eltűntként - közölte egy helyi tisztviselő, számolt be az MTI.

A katasztrófavédelmi szolgálat helyi idő szerint hajnali 3 óra körül kapott bejelentést arról, hogy egy építés alatt álló kilencemeletes betonépület összeomlott - tájékoztatott a városi információs szolgálat.

Jay Pelayo, a város szóvivője az AFP francia hírügynökségnek elmondta, hogy az épület és az állványzat is összeomlott, és emberek rekedtek a munkaterületen.

