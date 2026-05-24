Összeomlott egy épülő toronyház a Fülöp-szigeteken, többen a romok alatt rekedtek
A Fülöp-szigeteken vasárnapra virradóra összeomlott egy építés alatt álló ház, a főváros, Manila északi részén, 19 embert tartanak nyilván eltűntként - közölte egy helyi tisztviselő, számolt be az MTI.
A katasztrófavédelmi szolgálat helyi idő szerint hajnali 3 óra körül kapott bejelentést arról, hogy egy építés alatt álló kilencemeletes betonépület összeomlott - tájékoztatott a városi információs szolgálat.
Jay Pelayo, a város szóvivője az AFP francia hírügynökségnek elmondta, hogy az épület és az állványzat is összeomlott, és emberek rekedtek a munkaterületen.
Tizenkilencen dolgoznak ezen a területen, őket próbáljuk jelenleg megtalálni
- mondta a szóvivő. Hozzátette: nehezíti a mentési munkálatokat, hogy nagy betontömbök vannak a területen, és azok felemeléséhez speciális felszerelésre van szükség.
Az első jelentések szerint 24 embert mentettek ki a romok alól, valamint két embert egy szállodából, amelyet az épület összeomlása érintett.
Halálesetet nem jelentettek, a túlélők személyazonosságának megállapítása jelenleg is zajlik. Azt így még nem tudják, hogy a kimentettek között van-e a 19 ott dolgozó munkás.
Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet.
