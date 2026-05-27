Vegyianyag szivárgás történt egy papírgyárban az Egyesült Államokban
Egy papírgyárban történt vegyianyag szivárgás miatt egy ember meghalt, kilencen pedig súlyosan megsérültek az Egyesült Államok északnyugati részén, Washington államban - jelentették be a hatóságok kedden.
2026. május 27., szerda 10:09
A Nippon cég és a Cowlitz megyei seriffhivatal közös nyilatkozata szerint a papírpép előállításához használt nátrium-hidroxid és nátrium-szulfid kémiai oldatát, az úgynevezett fehér lúgot tartalmazó tartály megrepedt helyi idő szerint reggel. A folyadékot a papírgyártás első lépéseiben használják a faforgács lebontására a papírpép előállítása érdekében, írta meg az MTI.

A tartály továbbra is instabil, ezért a helyreállítási munkálatok szerdán folytatódnak a Cowlitz megyei Longview városában

- közölte Matt Amos, a Longview-i Tűzoltóság zászlóaljparancsnoka egy sajtótájékoztatón.

A sérültek között, akik közül néhányan kritikus állapotban vannak, nyolc alkalmazott és egy tűzoltó is van

- mondta Amos, hozzátéve, hogy a tűzoltót ellátták és hazaengedték. A közlemény szerint nem fenyegeti közvetlen veszély a lakosságot.

A japán Nippon Paper csoport leányvállalata, a Nippon Dynawave Packaging a honlapján közli, hogy évente 8 milliárd darab egyedi csomagolóanyagot állít elő, hogy ellássa észak-amerikai, ázsiai és a világ más régióiban lévő ügyfeleit.

 

