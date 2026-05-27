Vegyianyag szivárgás történt egy papírgyárban az Egyesült Államokban

A Nippon cég és a Cowlitz megyei seriffhivatal közös nyilatkozata szerint a papírpép előállításához használt nátrium-hidroxid és nátrium-szulfid kémiai oldatát, az úgynevezett fehér lúgot tartalmazó tartály megrepedt helyi idő szerint reggel. A folyadékot a papírgyártás első lépéseiben használják a faforgács lebontására a papírpép előállítása érdekében, írta meg az MTI.

A tartály továbbra is instabil, ezért a helyreállítási munkálatok szerdán folytatódnak a Cowlitz megyei Longview városában

- közölte Matt Amos, a Longview-i Tűzoltóság zászlóaljparancsnoka egy sajtótájékoztatón.

Investigators say fatal Maine lumber mill fire was accidental and started in silo https://t.co/a82MmZVk6V — The Washington Times (@WashTimes) May 27, 2026