Vegyianyag szivárgás történt egy papírgyárban az Egyesült Államokban
A Nippon cég és a Cowlitz megyei seriffhivatal közös nyilatkozata szerint a papírpép előállításához használt nátrium-hidroxid és nátrium-szulfid kémiai oldatát, az úgynevezett fehér lúgot tartalmazó tartály megrepedt helyi idő szerint reggel. A folyadékot a papírgyártás első lépéseiben használják a faforgács lebontására a papírpép előállítása érdekében, írta meg az MTI.
A tartály továbbra is instabil, ezért a helyreállítási munkálatok szerdán folytatódnak a Cowlitz megyei Longview városában
- közölte Matt Amos, a Longview-i Tűzoltóság zászlóaljparancsnoka egy sajtótájékoztatón.
A sérültek között, akik közül néhányan kritikus állapotban vannak, nyolc alkalmazott és egy tűzoltó is van
- mondta Amos, hozzátéve, hogy a tűzoltót ellátták és hazaengedték. A közlemény szerint nem fenyegeti közvetlen veszély a lakosságot.
A japán Nippon Paper csoport leányvállalata, a Nippon Dynawave Packaging a honlapján közli, hogy évente 8 milliárd darab egyedi csomagolóanyagot állít elő, hogy ellássa észak-amerikai, ázsiai és a világ más régióiban lévő ügyfeleit.
