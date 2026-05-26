Holttestet találtak a Dunában, kiderült, ki az áldozat

Tragikus úszóbaleset történt pünkösdhétfőn Bécsben, a Duna-sziget közelében. A heute.at keddi beszámolója szerint egy 27 éves férfi életét vesztette, miután barátaival egy elektromos csónakon utazott, majd a vízbe ugrott, de többé nem jött fel a felszínre.

Gerald Schimpf, a bécsi tűzoltóság munkatársa megerősítette, hogy azonnal nagyszabású mentőakció indult. A helyszínre tűzoltók, rendőrök, hivatásos mentők, búvárok és mentőhelikopter is érkezett.