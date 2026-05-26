Holttestet találtak a Dunában, kiderült, ki az áldozat

Holttestet találtak a Dunában, kiderült, ki az áldozat
Pünkösdhétfőn történt a tragédia.
2026. május 26., kedd 18:49
Tragikus úszóbaleset történt pünkösdhétfőn Bécsben, a Duna-sziget közelében. A heute.at keddi beszámolója szerint egy 27 éves férfi életét vesztette, miután barátaival egy elektromos csónakon utazott, majd a vízbe ugrott, de többé nem jött fel a felszínre.

Gerald Schimpf, a bécsi tűzoltóság munkatársa megerősítette, hogy azonnal nagyszabású mentőakció indult. A helyszínre tűzoltók, rendőrök, hivatásos mentők, búvárok és mentőhelikopter is érkezett.

 

A 27 éves férfi egy elektromos csónakon tartózkodott barátaival, majd beugrott a Dunába és eltávolodott a hajótól. Egy idő után azonban már nem tudott a felszínen maradni, és elsüllyedt.

A mentőegységek hosszú ideig kutattak utána. A búvárok végül délután fél öt körül, mintegy másfél órával az eltűnése után találták meg a férfi élettelen testét. A mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, de már nem tudták megmenteni az életét.

Az ügyben boncolást rendeltek el, egyelőre bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

 

