Halálos tragédia Öcsödnél, esélye sem volt az áldozatnak

Mentőhelikopter sietett a helyszínre.
2026. május 25., hétfő 14:14
Vasárnap halálos mezőgazdasági baleset történt a Kungyalu és Öcsöd közötti területen egy gátoldalban, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett - tudatta Facebook-oldalán a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság.

Egy fülke nélküli traktor kaszálási munkálatokat végzett a meredek területen. A traktor felborult és a sofőr a baleset következtében sajnos elhunyt.


A balesethez a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság egysége ért ki először, akik megkezdték a felborult traktor rögzítését és az áramtalanítását is elvégezték. 

A kiérkező kunszentmártoni hivatásos tűzoltók kiszabadították az áldozatot

A rendőrség megkezdte a baleset körülményeinek felderítését.

 

