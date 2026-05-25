Halálos tragédia Öcsödnél, esélye sem volt az áldozatnak

Vasárnap halálos mezőgazdasági baleset történt a Kungyalu és Öcsöd közötti területen egy gátoldalban, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett - tudatta Facebook-oldalán a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság.

Egy fülke nélküli traktor kaszálási munkálatokat végzett a meredek területen. A traktor felborult és a sofőr a baleset következtében sajnos elhunyt.



A balesethez a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság egysége ért ki először, akik megkezdték a felborult traktor rögzítését és az áramtalanítását is elvégezték.

A kiérkező kunszentmártoni hivatásos tűzoltók kiszabadították az áldozatot.