Tragédia Vác közelében, egy motoros szörnyethalt

Halálos baleset történt Vác közelében szombat délután, amikor egy motorkerékpár és személyautó összeütközött, számolt be az MTI.

Némethy Zita, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője az MTI-nek elmondta, a Külső Rádi útnál történt balesethez a váci hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket és az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-nek elmondta, hogy a balesetet a motoros nem élte túl, a személyautó utasai nem sérültek meg.

