Helyszíni fotókon a mátrai szerencsétlenség, egy fiatal az áldozat
Tragédia Vác közelében, egy motoros szörnyethalt
Halálos baleset történt Vác közelében szombat délután, amikor egy motorkerékpár és személyautó összeütközött, számolt be az MTI.
Némethy Zita, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője az MTI-nek elmondta, a Külső Rádi útnál történt balesethez a váci hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket és az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-nek elmondta, hogy a balesetet a motoros nem élte túl, a személyautó utasai nem sérültek meg.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Halálos tragédia történt Hajdú-Biharban
Iskolából hazafelé mentett életet egy 17 éves fiú
Újabb hírek érkeztek a tiszaújvárosi robbanás sérültjeiről
Nemzetközi bűnbandát számolt fel a NAV
Veszprémbe költözött Samu
Drog miatt 2000 forintért ölte meg unokatestvérét Szabolcsban
Ittasan ütött el egy 15 éves biciklist, majd elhajtott Jánoshalmán
Tűz pusztított egy kétezer négyzetméteres csarnokban Gárdonynál
Letartóztattak egy rendőröket fenyegető férfit Kaposváron
Hernádi Zsolt: üzemi baleset történt
Méteres lángok csaptak fel Győrújbaráton, kiderült, mi okozta a tüzet