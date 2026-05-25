Halálos tragédia Öcsödnél, esélye sem volt az áldozatnak
Még a mérkőzést is megállították: hirtelen összeesett egy szurkoló egy pápai meccsen
Mentők vitték kórházba azt a szurkolót, aki rosszul lett egy vasárnap délutáni focimeccs második félidőjében a Veszprém vármegyei Pápán - közölte a Vas megyei hírportál.
A férfi a Frutti Drink-Perutz FC Pápa-Haladás NB III-as labdarúgó-mérkőzés vendégszektorában ült, amikor egyik pillanatról a másikra oldalra dőlt és görcsösen rángatózni kezdett.
A körülötte lévők azonnal a segítségére siettek, oldalfekvésbe helyezték, és vízzel locsolták az arcát, fejét. Mindeközben a mentőket is értesítették, és még a játék is megállt, mert a szurkolók elkezdtek kiabálni a bírónak, hogy a túloldalt tartózkodó masszőr jöjjön oda, hátha ő is tud segíteni.
Az összefogásnak és a mentők gyors kiérkezésének köszönhetően a szurkoló - kicsit támogatva ugyan - saját lábára állt. A mentők a pápai kórházba szállították.
