Drog miatt 2000 forintért ölte meg unokatestvérét Szabolcsban

A drog miatt 2000 forintért verte agyon unokatestvérét egy brutális férfi Rétközberencsen, Szabolcsban, a gyilkost most ítélték el. A kegyetlen férfit életfogytig tartó fegyházra ítélték, amiből leghamarabb 25 év múlva szabadulhat kedvezménnyel.
2026. május 23., szombat 14:54
Rétközberencs határában sétáltak a fiúk két éve májusban. A videóban az is látszik, hogy összeverekedtek. A 17 éves Tamást végül brutálisan megölte, kifosztotta és magára hagyta a 21 éves unokatestvére. 

A kegyetlen gyilkosság előtt a két fiú együtt indult egy közeli faluba, hogy drogot vegyenek, de összevesztek. A gyilkos ököllel és karóval ütötte Tamást, majd fojtogatta is. Az élettelen fiút végül alsónadrágra vetkőztette, elvette a telefonját és 2 ezer forintját, később ebből vett magának kábítószert. A bíróságon az utolsó szó jogán bocsánatot kért unokatestvére megöléséért.

A gyilkost életfogytig tartó fegyházra ítélték, amiből leghamarabb 25 év múlva szabadulhat kedvezménnyel. A gyilkos azonban enyhébb büntetésért fellebbezett. Az ügy a Debreceni Ítélőtáblára került, ahol nem láttak okot a büntetés enyhítésére. 

Az ítélet ezzel jogerős.

 

