Felrobbant egy autó, pánikban menekült mindenki

Pánikban menekültek New York-ban a Wall street-en a bankárok és a turisták, miután felrobbant egy kigyulladt autó a minap.
2026. május 23., szombat 13:36
Méteres lángok csaptak fel, mint egy tűzgolyó, úgy lángolt a parkoló kocsi. Sok volt a turista a környéken, mert a híres Wall Street-i Bika szobrot akarták látni. A robbanásban nem sérült meg senki, de a pánik hatalmas volt. Az emberek sikoltozva menekültek a metró lejáróba és a házakba a tűz és a füst elől.

 

