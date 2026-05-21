Újra felébredt Kamcsatka rettegett tűzhányója
Kitört a Sivelucs vulkán Kamcsatkán 4,5 kilométer magas hamuoszlopot lövellve az ég felé - közölte csütörtökön a körzeti adminisztráció a MAKSZ közösségi oldalán, számolt be az MTI.
Csütörtökön reggel a tengerszint felett 4,5 km-es magasságba emelkedő hamufelhőt regisztráltak - derült ki a hatósági közleményből.
A vulkáni tevékenységet megfigyelő kamcsatkai intézet (KVERT) adatai szerint a hamufelhő 30 kilométerre nyúlik el a tűzhányótól keletre és délkeletre. A körzeti vészhelyzeti központ információi szerint a hamut a Kamcsatka-öböl felé sodorja a szél.
A vulkanológusok adatai azt mutatják, hogy a Sivelucs tűzhányó kitörése folytatódik. A jelenlegi kibocsátáson kívül a légkörben továbbra is észlelhető egy nagyobb hamufelhő. Ez a május 20-i kitörések után alakult ki, és 746 km-re található a vulkántól.
A Sivelucs tűzhányó tevékenységére tekintettel narancssárga légiközlekedési veszélykódot rendeltek el. A szakértők arra figyelmeztetnek: bármelyik pillanatban új hamufelhő-kitörések lehetségesek. Jelenleg az Uszty-kamcsatszkij járás településein nem regisztráltak hamuesőt
- írták a közleményben.
