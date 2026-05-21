Újra felébredt Kamcsatka rettegett tűzhányója

Kitört a Sivelucs vulkán Kamcsatkán 4,5 kilométer magas hamuoszlopot lövellve az ég felé - közölte csütörtökön a körzeti adminisztráció a MAKSZ közösségi oldalán, számolt be az MTI.

Csütörtökön reggel a tengerszint felett 4,5 km-es magasságba emelkedő hamufelhőt regisztráltak - derült ki a hatósági közleményből.

A vulkáni tevékenységet megfigyelő kamcsatkai intézet (KVERT) adatai szerint a hamufelhő 30 kilométerre nyúlik el a tűzhányótól keletre és délkeletre. A körzeti vészhelyzeti központ információi szerint a hamut a Kamcsatka-öböl felé sodorja a szél.

The Nameless Volcano in Kamchatka ejected ash up to a height of 13 kilometers



The ash plume spread towards the Kamchatka Bay, but some of the emissions settled in populated areas. For example, in the village of Maysky, the thickness of the ashfall reached three millimeters in… pic.twitter.com/MANUhvAQ63 — Sprinter Press Agency (@SprinterPress) May 19, 2026



A vulkanológusok adatai azt mutatják, hogy a Sivelucs tűzhányó kitörése folytatódik. A jelenlegi kibocsátáson kívül a légkörben továbbra is észlelhető egy nagyobb hamufelhő. Ez a május 20-i kitörések után alakult ki, és 746 km-re található a vulkántól.