Új részletek derültek ki a búvárok haláláról - videóval

Egy komplikált és veszélyes, többlépcsős műveletben finn speciális mentőbúvárok felszínre hozták a Maldív-szigeteken szerencsétlenül járt öt olasz búvár közül kettőnek egy mély barlanglabirintusban rekedt holttestét, közölte az MTI.

Amint azt a Tények.hu is megírta, öt olasz turista vesztette életét múlt héten csütörtökön, amikor egy hajóról lemerültek az 50-60 méter mély Devana Kandu barlangrendszerbe a Vaavu atollon, Alimathaa szigetnél. Egyikük holttestét már a szerencsétlenség napján megtalálták, négy holttest helyét azonban csak hétfőn azonosították. A barlangban rekedt további két holttest kiemelését a tengerből szerdára tervezik.

A bonyolult és veszély kiemelési művelethez a maldív kormány a Búvárok Európai Vészhelyzeti Hálózatához (DANE) fordult, amely három, a kereséshez és a mentéshez megfelelő technikai eszközökkel és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező finn búvárt küldött az indiai-óceáni szigetországba, népszerű üdülőparadicsomba.