Brutális gyilkosság történt Horvátországban, a tragédia részletei megdöbbentőek
Elfogták hétfőre virradóra a dél-horvátországi Drnisben azt az 50 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy szombat este minden ok nélkül agyonlőtt egy 19 éves pizzafutárt - számolt be az MTI.
Az ügy országos felháborodást váltott ki Horvátországban, mert a gyanúsított korábban már büntetve volt emberölés miatt, és 2023-ban illegálisan tartott lőfegyvert is találtak nála. A felfegyverzett és rendkívül veszélyesnek tartott Kristijan Aleksicot több mint 24 órás, nagyszabású akció után fogták el Drnis térségében.
A bűncselekmény szombat este történt. A horvát sajtó beszámolói szerint a 19 éves Luka M., aki végzős középiskolás diák volt, pizzát vitt ki Aleksic címére. A fiatal tartott attól, hogy egyedül menjen a házhoz, ezért egyik barátja elkísérte. Aleksic múltját a helyiek ismerték, és többen tartottak tőle. A barát elmondása szerint Aleksic ajtót nyitott, behívta a futárt, majd amikor a fiatal átadta volna a rendelést, rálőtt. A pizzafutár a helyszínen életét vesztette, a tettes pedig elmenekült.
A gyilkosság után Drnisben nagy erőkkel keresték a férfit, a város be- és kijáratait lezárták, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne hagyja el otthonát. Az eset sokkolta a helyieket, Horvátország-szerte pedig kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy a hatóságok időben és megfelelően jártak-e el egy olyan emberrel szemben, akinek erőszakos múltja volt.
Davor Bozinovic horvát belügyminiszter hétfőn részvétét fejezte ki az áldozat családjának és hozzátartozóinak. Mint mondta, szörnyű tragédia történt, amely joggal rázta meg a horvát közvéleményt. Emlékeztetett arra, hogy Aleksic ellen a rendőrség korábban többször is intézkedett. A belügyminiszter ugyanakkor elismerte, jogos a közvélemény kérdése, hogyan lehetett szabadlábon egy ilyen előéletű ember. Hozzátette: minden körülményt, így az illetékes szervek eljárását is meg kell vizsgálni.
Damir Habijan horvát igazságügyi miniszter hétfőn rendkívüli vizsgálatot rendelt el a sibeniki járásbíróság és az illetékes ügyészség munkája miatt. A miniszter szerint különösen aggasztó, hogy a 2023-as fegyverügyben a vádirat megerősítése után hosszú ideig nem tűztek ki tárgyalást. Habijan közölte: ha beigazolódik, hogy két és fél év alatt egyetlen tárgyalást sem tartottak, fegyelmi eljárás indulhat az érintett igazságügyi szereplők ellen. A tárcavezető botrányosnak nevezte azt a bírósági indoklást, amely szerint az ügy nem minősült sürgősnek. Szerinte elfogadhatatlan, hogy egy korábban kegyetlen emberölés miatt jogerősen elítélt személlyel kapcsolatos fegyverügyet ne kezeljenek kiemelt figyelemmel.
Az ügyészség közlése szerint Aleksic ellen a 2023-as fegyverügyben vádat emeltek, és letöltendő szabadságvesztés kiszabását indítványozták. A sibeniki bíróság ugyanakkor azt állítja, hogy az ügyészség nem indítványozott sem óvintézkedést, sem vizsgálati fogságot, ezért ilyet nem is rendeltek el.
Aleksic 1994-ben, fiatalkorúként, halálra késelt egy 22 éves nőt. Korábbi eljárásokban súlyos pszichés problémái is felmerültek. 2020-ban családon belüli erőszak miatt szabálysértési eljárás is folyt ellene, amelyben pénzbírságot kapott. Mivel azonban az ítélet jogerőre emelkedése óta több mint három év eltelt, ez a szabálysértési előélet már nem szerepelt a nyilvántartásban.
A drnisi gyilkosság a horvát sajtó szerint túlmutat egy brutális bűncselekményen: a horvát közvélemény arra vár választ, hogy a rendőrség, az ügyészség vagy a bíróság részéről történt-e mulasztás, és megelőzhető lett volna-e a 19 éves diák halála.
