Brutális gyilkosság történt Horvátországban, a tragédia részletei megdöbbentőek

Elfogták hétfőre virradóra a dél-horvátországi Drnisben azt az 50 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy szombat este minden ok nélkül agyonlőtt egy 19 éves pizzafutárt - számolt be az MTI.

Az ügy országos felháborodást váltott ki Horvátországban, mert a gyanúsított korábban már büntetve volt emberölés miatt, és 2023-ban illegálisan tartott lőfegyvert is találtak nála. A felfegyverzett és rendkívül veszélyesnek tartott Kristijan Aleksicot több mint 24 órás, nagyszabású akció után fogták el Drnis térségében.

A bűncselekmény szombat este történt. A horvát sajtó beszámolói szerint a 19 éves Luka M., aki végzős középiskolás diák volt, pizzát vitt ki Aleksic címére. A fiatal tartott attól, hogy egyedül menjen a házhoz, ezért egyik barátja elkísérte. Aleksic múltját a helyiek ismerték, és többen tartottak tőle. A barát elmondása szerint Aleksic ajtót nyitott, behívta a futárt, majd amikor a fiatal átadta volna a rendelést, rálőtt. A pizzafutár a helyszínen életét vesztette, a tettes pedig elmenekült.

A gyilkosság után Drnisben nagy erőkkel keresték a férfit, a város be- és kijáratait lezárták, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne hagyja el otthonát. Az eset sokkolta a helyieket, Horvátország-szerte pedig kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy a hatóságok időben és megfelelően jártak-e el egy olyan emberrel szemben, akinek erőszakos múltja volt.

Davor Bozinovic horvát belügyminiszter hétfőn részvétét fejezte ki az áldozat családjának és hozzátartozóinak. Mint mondta, szörnyű tragédia történt, amely joggal rázta meg a horvát közvéleményt. Emlékeztetett arra, hogy Aleksic ellen a rendőrség korábban többször is intézkedett. A belügyminiszter ugyanakkor elismerte, jogos a közvélemény kérdése, hogyan lehetett szabadlábon egy ilyen előéletű ember. Hozzátette: minden körülményt, így az illetékes szervek eljárását is meg kell vizsgálni.