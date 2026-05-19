Irányíthatatlanul sodródott, majd rendőrautónak csapódott egy autós Bács-Kiskunban - videóval

A járőrök a balesetveszélyes manőverek miatt, a közlekedés biztonságának megóvása és a balesetek elkerülése érdekében haladéktalanul megkezdték a forgalom korlátozását. Az autó váratlanul a leállított rendőrautónak ütközött

- közölték.

A hatóságok szerint felmerült annak gyanúja, hogy a körülbelül 70 éves sofőr vezetés közben rosszul lett. A férfit a mentők kórházba szállították.

Az ütközés során egy harmadik jármű is megrongálódott, azonban a rendőrök és a közlekedők sértetlenül megúszták az esetet.

A történtek pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.