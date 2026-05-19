Rendőrkocsit is letarolt egy furgonos Kunfehértónál
Irányíthatatlanul sodródott, majd rendőrautónak csapódott egy autós Bács-Kiskunban - videóval
Döbbenetes jelenetek játszódtak le hétfő délelőtt az 5412-es úton Kunfehértó és Jánoshalma között, ahol egy koordinálatlanul közlekedő autós végül egy leállított rendőrautónak ütközött. A balesetben több jármű is összetört – számolt be a baon.hu.
A rendőrök járőrözés közben figyeltek fel a veszélyesen közlekedő autóra, amely összevissza cikázott az úttesten. A helyzet annyira veszélyessé vált, hogy az egyenruhások azonnal megkezdték a forgalom korlátozását.
Kollégáink észlelték, hogy az 5412-es úton, Kunfehértó és Jánoshalma között egy autó koordinálatlanul közlekedik, folyamatosan elhagyja a sávját
- írta közleményében a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata.
A járőrök a balesetveszélyes manőverek miatt, a közlekedés biztonságának megóvása és a balesetek elkerülése érdekében haladéktalanul megkezdték a forgalom korlátozását. Az autó váratlanul a leállított rendőrautónak ütközött
- közölték.
A hatóságok szerint felmerült annak gyanúja, hogy a körülbelül 70 éves sofőr vezetés közben rosszul lett. A férfit a mentők kórházba szállították.
Az ütközés során egy harmadik jármű is megrongálódott, azonban a rendőrök és a közlekedők sértetlenül megúszták az esetet.
A történtek pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.
