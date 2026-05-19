Irányíthatatlanul sodródott, majd rendőrautónak csapódott egy autós Bács-Kiskunban - videóval

A járőrök az utolsó pillanatban próbáltak közbelépni.
2026. május 19., kedd 08:57
Frissítve: 2026. május 19., kedd 09:03
Döbbenetes jelenetek játszódtak le hétfő délelőtt az 5412-es úton Kunfehértó és Jánoshalma között, ahol egy koordinálatlanul közlekedő autós végül egy leállított rendőrautónak ütközött. A balesetben több jármű is összetört – számolt be a baon.hu.

A rendőrök járőrözés közben figyeltek fel a veszélyesen közlekedő autóra, amely összevissza cikázott az úttesten. A helyzet annyira veszélyessé vált, hogy az egyenruhások azonnal megkezdték a forgalom korlátozását.

Kollégáink észlelték, hogy az 5412-es úton, Kunfehértó és Jánoshalma között egy autó koordinálatlanul közlekedik, folyamatosan elhagyja a sávját

-    írta közleményében a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata.

A járőrök a balesetveszélyes manőverek miatt, a közlekedés biztonságának megóvása és a balesetek elkerülése érdekében haladéktalanul megkezdték a forgalom korlátozását. Az autó váratlanul a leállított rendőrautónak ütközött

-    közölték.

A hatóságok szerint felmerült annak gyanúja, hogy a körülbelül 70 éves sofőr vezetés közben rosszul lett. A férfit a mentők kórházba szállították.

Az ütközés során egy harmadik jármű is megrongálódott, azonban a rendőrök és a közlekedők sértetlenül megúszták az esetet.

A történtek pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.

A baleset kapcsán készült galériát ide kattintva tekintheti meg.

 

