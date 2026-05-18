Nemzetközi hajtóvadászat után csaptak le a körözött magyar férfira Ukrajnában - videóval

Nemzetközi összefogás eredményeként fogták el Ukrajnában azt a magyar férfit, akit gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt ítéltek el, majd eltűnt a hatóságok elől – számolt be hétfőn a police.hu.

Az Interpol magyar és ukrán nemzeti irodái folyamatos együttműködésben dolgoztak a körözött férfi felkutatásán. A Székesfehérvári Törvényszék által keresett P. Szilárdot jogerősen hét év fegyházbüntetésre ítélték egy 12 év alatti, nevelése alatt álló gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt.



A férfi azonban a büntetés letöltésének megkezdése előtt eltűnt, ezért nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene. Az ukrán hatóságok végül 2026. január 13-án fogták el Ukrajna területén, majd május 15-én átadták a magyar hatóságoknak.

