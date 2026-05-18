Lopott puskával fenyegette a rendőröket egy férfi Szabolcsban
Fegyveresen elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség egy férfi ellen, aki távcsöves puskával fenyegette a rendőröket - tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség hétfőn az MTI-t.
A vádirat szerint a korábban már többször elítélt harmincas éveiben járó férfi január 7-én hajnalban, ittas állapotban egy lopott távcsöves lőfegyverrel gyalogolt egy szabolcsi településen, amikor a rendőrök felfigyeltek rá
- írták.
A járőrök nagyobb távolságból felszólították a férfit, hogy tegye le a fegyvert, aki erre a rendőröket trágárkodva sértegetni kezdte, majd rájuk célozva felemelte a lőfegyvert.
A rendőrök fedezékbe húzódtak, további rendőri erőt kértek és biztonságos távolságból követték tovább a vádlottat, aki a lőfegyverrel több alkalommal is fenyegetően célba vette őket. Végül a férfi a fegyvert eldobta, a rendőrök leteperték, megbilincselték és előállították.
A nyomozó ügyészség 5 év 6 hónap börtön kiszabását indítványozta, amennyiben a letartóztatásban lévő férfi a bíróságon beismeri cselekményét és lemond a tárgyalásról
- ismertették.
A nyitókép illusztráció: police.hu
