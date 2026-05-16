Halálos tragédia Debrecenben, kiderült, ki az áldozat

Esélye sem volt a túlélésre.
2026. május 16., szombat 15:07
Meghalt egy idős nő péntek este, miután kigyulladt a háza a debreceni Mályva utcában - közölte a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője szombaton az MTI-vel.

Dóka Imre tűzoltó őrnagy közleményében azt írta, hogy a nő, a negyven négyzetméteres ingatlan lakója, oltani kezdte a tüzet, de nem járt sikerrel, ezért elhagyta az égő házat. 

Hozzátette: 

a nő olyan súlyosan megsérült, hogy meghalt.

Dóka Imre felhívta a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára, vagy nyílt láng használatára vezethető vissza.

Célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni, mert az a tűz keletkezésekor azonnal jelez, ekkor még van esély megfékezni a lángokat, vagy épségben kimenekülni - közölte.

