Megszületett a Next Top Model Hungary versenyzőjének kislánya, különleges nevet kapott

Megszületett a Next Top Model Hungary versenyzőjének kislánya, különleges nevet kapott
Édes fotókon a pici.
2026. május 16., szombat 11:43
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, 2024 júliusában pár hét jegyesség után össze is kötötte életét Szaniszló Kitti Léda, a Next Top Model Hungary versenyzője és kedvese.

A fiatalok családjaik és barátaik körében fogadtak örök hűséget egymásnak.

Sőt, még egy sztárvendég is emelte az est hangulatát, ugyanis a felejthetetlen eseményen Ruszó Tibi énekelt nekik.

Akkor a házasságkötésről a gyönyörű feleség az Instagram-oldalára is feltöltött pár fotót, melyekhez szűkszavúan csak annyit fűzött: Matuzék.

Azóta viszont több örömhírt is megosztottak a nyilvánossággal. Hónapokkal ezelőtt bejelentették, hogy babát várnak, a napokban azonban a pici megszületéséről adtak hírt.

Legfrissebb posztjukban kislányuk nevét is felfedték, melyet az anyukája után kapott.

Léda

- írták bejegyzésükhöz.


Nyitókép: Matuz Kitti Léda hivatalos Instagram-oldala

