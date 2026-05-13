„Köztünk nincs konfliktus” – mégis szakított a Nagy Ő álompárja

Hónapok óta találgatták a rajongók, hogy vajon együtt van-e még A Nagy Ő szerelmespárja, most azonban megszületett a válasz: Kiss Kriszta és Stohl András szakítottak.

A páros a TV2 Titkok Ramónával című műsorában beszélt őszintén kapcsolatuk végéről. Bár a beszélgetés alatt végig mosolyogtak, sőt a színész többször megfogta egykori kedvese kezét is, végül egyértelművé tették, hogy már nem alkotnak egy párt. Stohl András hangsúlyozta, hogy békében váltak el egymástól.

Miköztünk egy hangos szó nem volt. Köztünk nincs konfliktus

– mondta a műsorban. A színész szerint kapcsolatuk ugyan átalakult, de nem szűnt meg teljesen.