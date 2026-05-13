Megható fotóval köszöntötte fiát és feleségét Király Viktor
„Köztünk nincs konfliktus” – mégis szakított a Nagy Ő álompárja
Hónapok óta találgatták a rajongók, hogy vajon együtt van-e még A Nagy Ő szerelmespárja, most azonban megszületett a válasz: Kiss Kriszta és Stohl András szakítottak.
A páros a TV2 Titkok Ramónával című műsorában beszélt őszintén kapcsolatuk végéről. Bár a beszélgetés alatt végig mosolyogtak, sőt a színész többször megfogta egykori kedvese kezét is, végül egyértelművé tették, hogy már nem alkotnak egy párt. Stohl András hangsúlyozta, hogy békében váltak el egymástól.
Miköztünk egy hangos szó nem volt. Köztünk nincs konfliktus
– mondta a műsorban. A színész szerint kapcsolatuk ugyan átalakult, de nem szűnt meg teljesen.
Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szoros, baráti kapcsolattal. Bármikor, bármiben számíthat rám Kriszta
- tette hozzá.
Kiss Kriszta szerint a műsor utáni hatalmas figyelem és az állandó elvárások komoly terhet jelentettek számára. Őszintén beszélt arról, hogy szinte minden nap magyarázkodnia kellett kapcsolatuk miatt.
Nekem teher volt ez a rengeteg elvárás
– vallotta be.
Egyszerűen nincs olyan nap, hogy valakinek ne kelljen megmagyarázni, hogy miért nincs ott mellettem abban a szituban András
- magyarázta.
A páros története ugyan véget ért szerelmi kapcsolatként, de mindketten hangsúlyozták: továbbra is fontos részei maradnak egymás életének.
