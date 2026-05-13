Megható fotóval köszöntötte fiát és feleségét Király Viktor
„Orvost! Orvost!” – Vérfagyasztó pillanatok az Exatlonban
Drámai pillanatok rázták meg az Exatlon Hungary döntő hetét. A sport-reality versenyzői már nem csapatban, hanem egyénileg harcolnak a 15 millió forintos fődíjért.
A keddi adásból kiderült, hogy a Kihívók egyik versenyzője, Sótonyi Boróka csúnyán megsérült futam közben. A fiatal sportoló nagy erővel beütötte a fejét az egyik akadályba, majd a földön maradt.
A jelenet azonnal sokkolta a többieket is. Szabó Réka elsőként rohant oda társához, és kétségbeesetten kiabálta:
Orvost! Orvost!
Nem sokkal később már jól látható volt a sérülés nyoma: Boróka homlokán hatalmas duzzanat keletkezett.
Az Exatlon döntő hete eddig is tele volt feszültséggel és kemény csatákkal, de a mostani baleset minden eddiginél nagyobb aggodalmat váltott ki.
+Ez is érdekelheti
Fáradtsággal indul, majd évekre megváltoztathatja az életet
„Köztünk nincs konfliktus” – mégis szakított a Nagy Ő álompárja
Május 25-től jön az ország kedvenc lakásfelújító showja, az Újratervezés
Összefogott Szoboszlai és Kerkez, segítenek egy kerekesszékbe kényszerült tűzoltón
Futócipőben érkezik a boldogság: meglepő dolgot fedeztek fel a kutatók
Pentagon-akták: Nyilvánosságra kerültek az Apollo-korszak UFO-dokumentumai
Sérülések és könnyek az Exatlonban: ketten már fellélegezhetnek
Legendák is fellépnek a jubileumi EFOTT nyitónapján
Hétfőn indul az egyéni harc az Exatlon trófeájáért
Ők jutottak az Exatlon Hungary egyéni szakaszába
El Clásico a TV2-n: vasárnap este akár a bajnoki cím is eldőlhet