2026. május 13. szerda, Imola, Szervác
14°C Budapest
Exatlon Hungary
sótonyi boróka
sérülés

„Orvost! Orvost!” – Vérfagyasztó pillanatok az Exatlonban

„Orvost! Orvost!” – Vérfagyasztó pillanatok az Exatlonban
Súlyos sérülés árnyékolta be a sport-reality legfontosabb hetét.
2026. május 13., szerda 09:01
Vágólapra másolva!

Drámai pillanatok rázták meg az Exatlon Hungary döntő hetét. A sport-reality versenyzői már nem csapatban, hanem egyénileg harcolnak a 15 millió forintos fődíjért.

A keddi adásból kiderült, hogy a Kihívók egyik versenyzője, Sótonyi Boróka csúnyán megsérült futam közben. A fiatal sportoló nagy erővel beütötte a fejét az egyik akadályba, majd a földön maradt.


A jelenet azonnal sokkolta a többieket is. Szabó Réka elsőként rohant oda társához, és kétségbeesetten kiabálta:

Orvost! Orvost!

Nem sokkal később már jól látható volt a sérülés nyoma: Boróka homlokán hatalmas duzzanat keletkezett.

Az Exatlon döntő hete eddig is tele volt feszültséggel és kemény csatákkal, de a mostani baleset minden eddiginél nagyobb aggodalmat váltott ki.

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra