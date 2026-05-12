Pentagon-akták: Nyilvánosságra kerültek az Apollo-korszak UFO-dokumentumai

Újabb titkosnak hitt dokumentumokat hozott nyilvánosságra az Amerikai Védelmi Minisztérium: a Pentagon olyan UFO-aktákat tett közzé, amelyek egészen az Apollo holdraszállások korszakáig nyúlnak vissza – hívta fel a figyelmet hétfőn a Phys.org.

A War.gov oldalán publikált gyűjtemény az első része annak a dokumentumsorozatnak, amelyet a Trump-adminisztráció által létrehozott PURSUE-program keretében terveznek nyilvánosságra hozni.

A közzétett anyagok között szerepelnek az Apollo–12 és az Apollo–17 küldetések során készült felvételek is. A képeken az égbolton látható fényes pontokat és furcsa csíkokat emelték ki, amelyek hosszú ideje táplálják az UFO-észlelésekről szóló találgatásokat.

A dokumentumok között egy 1965-ös Gemini–7 küldetés átirata is megtalálható. Ebben Frank Borman űrhajós egy különös objektumot említett: „mumust” és egy „több száz apró részecskéből” álló törmelékmezőt ír le.