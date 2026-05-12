Pentagon-akták: Nyilvánosságra kerültek az Apollo-korszak UFO-dokumentumai
Újabb titkosnak hitt dokumentumokat hozott nyilvánosságra az Amerikai Védelmi Minisztérium: a Pentagon olyan UFO-aktákat tett közzé, amelyek egészen az Apollo holdraszállások korszakáig nyúlnak vissza – hívta fel a figyelmet hétfőn a Phys.org.
A War.gov oldalán publikált gyűjtemény az első része annak a dokumentumsorozatnak, amelyet a Trump-adminisztráció által létrehozott PURSUE-program keretében terveznek nyilvánosságra hozni.
A közzétett anyagok között szerepelnek az Apollo–12 és az Apollo–17 küldetések során készült felvételek is. A képeken az égbolton látható fényes pontokat és furcsa csíkokat emelték ki, amelyek hosszú ideje táplálják az UFO-észlelésekről szóló találgatásokat.
A dokumentumok között egy 1965-ös Gemini–7 küldetés átirata is megtalálható. Ebben Frank Borman űrhajós egy különös objektumot említett: „mumust” és egy „több száz apró részecskéből” álló törmelékmezőt ír le.
A rejtélyes beszámoló évtizedek óta viták tárgya az UFO-kutatók körében. James Oberg űrtörténész szerint azonban a jelenség valószínűleg nem földönkívüli eredetű volt, hanem a Gemini–7 rakétájáról leváló törmelékdarabok okozhatták.
A most nyilvánosságra hozott 161 fájl között katonai jelentések, videók és fényképek is szerepelnek, amelyek az 1940-es évektől kezdve dokumentáltak azonosítatlan légi jelenségeket. Egy 2020-as jelentésben például egy amerikai katonai operátor arról számolt be, hogy „egy pontokból álló vonalat, majd egy következő pontot” figyelt meg az égen.
Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformon reagált a dokumentumokra:
Míg az előző kormányzatok nem voltak átláthatóak ebben a témában, ezekkel az új dokumentumokkal és videókkal az emberek maguk dönthetik el: MI A FRANC EZ?
- reagált Donald Trump amerikai elnök a dokumentumokra.
A Pentagon közölte, hogy további akták is nyilvánosságra kerülhetnek a következő időszakban. A téma továbbra is hatalmas érdeklődést vált ki, különösen azok körében, akik szerint az emberiség még mindig nem ismeri a teljes igazságot az azonosítatlan égi jelenségekről.
