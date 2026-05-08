A nyári fűtés rejtélye: miért ajánlják még a melegben is a szakértők?
Titokzatos döntés a királyi családban? Új iskolába kerülhet György herceg
Újabb találgatásokat indított el a brit királyi család körül az a látogatás, amelyet Katalin hercegné és Vilmos herceg tett egy rangos angliai magániskolában. A Metro csütörtöki beszámolója szerint a walesi hercegi párt Angliában, az észak-northamptonshire-i Oundle School nyílt napján látták.
A pletykák szerint a látogatás oka nem más, mint hogy hamarosan dönteniük kell fiuk, György herceg középiskolai jövőjéről. A 12 éves herceg jelenleg a Lambrook School tanulója testvéreivel együtt, azonban a következő tanévtől új intézménybe kerülhet.
Az 1556-ban alapított Oundle School Anglia egyik legismertebb bentlakásos iskolája, ahol a teljes bentlakásos képzés éves díja akár 45 ezer font (átszámolva közel 19 millió forint) is lehet. Az intézmény híres sport- és zenei programjairól, valamint hagyománytisztelő, mégis modern szemléletéről.
Sok találgatás övezi György herceg következő iskoláját, már régóta folynak a megbeszélések
- nyilatkozta a lapnak Helena Chard királyi szakértő.
A brit sajtó szerint az Oundle mellett továbbra is szóba kerülhet az Eton College is, ahol korábban Vilmos herceg és Harry herceg tanult, de felmerült Marlborough College neve is, amelyet annak idején Katalin hercegné látogatott.
+Ez is érdekelheti
A NASA mítosza nyomában: kiderült, mire képesek valójában a szobanövények
Elhallgatott egy ikonikus hang: 57 évesen meghalt a népszerű rádiós
Könnyfakasztó történetek: különleges ügy mellé állt Törőcsik Franciska
Újra megműtötték Horváth Tomi feleségét, fotókat posztoltak a kórházból
Nem várt fordulat: Ördög Nóra nélkül startol a Megasztár
Újabb részleteket közölt a rendőrség Dudás Miki haláláról
"Ezt a viselkedést nem tolerálom" - durván kifakadtak az Exatlon Bajnokai
Halálos tragédia Szegeden, durva fotók érkeztek
Csütörtökön a férfi párbaj a tét
Elköszön a magyar sztárszínész – eddig láthatja még a közönség
Döntött a Fővárosi Ítélőtábla Curtis testvérének sorsáról