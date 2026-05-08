2026. május 08. péntek, Mihály
24°C Budapest
györgy herceg
nyílt nap
iskola

Titokzatos döntés a királyi családban? Új iskolába kerülhet György herceg

Titokzatos döntés a királyi családban? Új iskolába kerülhet György herceg
Vilmosék rangos intézményt szemeltek ki.
2026. május 08., péntek 14:26
Vágólapra másolva!

Újabb találgatásokat indított el a brit királyi család körül az a látogatás, amelyet Katalin hercegné és Vilmos herceg tett egy rangos angliai magániskolában. A Metro csütörtöki beszámolója szerint a walesi hercegi párt Angliában, az észak-northamptonshire-i Oundle School nyílt napján látták.

A pletykák szerint a látogatás oka nem más, mint hogy hamarosan dönteniük kell fiuk, György herceg középiskolai jövőjéről. A 12 éves herceg jelenleg a Lambrook School tanulója testvéreivel együtt, azonban a következő tanévtől új intézménybe kerülhet.


Az 1556-ban alapított Oundle School Anglia egyik legismertebb bentlakásos iskolája, ahol a teljes bentlakásos képzés éves díja akár 45 ezer font (átszámolva közel 19 millió forint) is lehet. Az intézmény híres sport- és zenei programjairól, valamint hagyománytisztelő, mégis modern szemléletéről.

Sok találgatás övezi György herceg következő iskoláját, már régóta folynak a megbeszélések

-    nyilatkozta a lapnak Helena Chard királyi szakértő.

A brit sajtó szerint az Oundle mellett továbbra is szóba kerülhet az Eton College is, ahol korábban Vilmos herceg és Harry herceg tanult, de felmerült Marlborough College neve is, amelyet annak idején Katalin hercegné látogatott.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra