Titokzatos döntés a királyi családban? Új iskolába kerülhet György herceg

Újabb találgatásokat indított el a brit királyi család körül az a látogatás, amelyet Katalin hercegné és Vilmos herceg tett egy rangos angliai magániskolában. A Metro csütörtöki beszámolója szerint a walesi hercegi párt Angliában, az észak-northamptonshire-i Oundle School nyílt napján látták.

A pletykák szerint a látogatás oka nem más, mint hogy hamarosan dönteniük kell fiuk, György herceg középiskolai jövőjéről. A 12 éves herceg jelenleg a Lambrook School tanulója testvéreivel együtt, azonban a következő tanévtől új intézménybe kerülhet.

Kate and Wills attend open evening at £45,000-a-year school for Prince George https://t.co/TDPmxADl5W — Metro (@MetroUK) May 7, 2026



Az 1556-ban alapított Oundle School Anglia egyik legismertebb bentlakásos iskolája, ahol a teljes bentlakásos képzés éves díja akár 45 ezer font (átszámolva közel 19 millió forint) is lehet. Az intézmény híres sport- és zenei programjairól, valamint hagyománytisztelő, mégis modern szemléletéről.