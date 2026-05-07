Elköszön a magyar sztárszínész – eddig láthatja még a közönség

Nyugdíjba vonul Csuja Imre, utoljára június 3-án, a Kertész utcai Shaxpeare-mosó című előadásban láthatja a színpadon a közönség – derül ki az Örkény Színház csütörtöki közleményéből.

Az intézmény elárulta továbbá, hogy Hámori Gabriella és Kerekes Éva is búcsúzik a társulattól. Előbbi a szerepeit továbbra is megtartja, míg utóbbival az évad végéig találkozhatnak a nézők.

Hozzátették, a 2026/2027-es szezontól viszont két új tagja is lesz a színháznak: Kiss-Végh Emőke, illetve Rába Roland.

A nyitókép illusztráció: Örkény István Színház Facebook-oldala