Elköszön a magyar sztárszínész – eddig láthatja még a közönség
Nyugdíjba vonul Csuja Imre, utoljára június 3-án, a Kertész utcai Shaxpeare-mosó című előadásban láthatja a színpadon a közönség – derül ki az Örkény Színház csütörtöki közleményéből.
Az intézmény elárulta továbbá, hogy Hámori Gabriella és Kerekes Éva is búcsúzik a társulattól. Előbbi a szerepeit továbbra is megtartja, míg utóbbival az évad végéig találkozhatnak a nézők.
Hozzátették, a 2026/2027-es szezontól viszont két új tagja is lesz a színháznak: Kiss-Végh Emőke, illetve Rába Roland.
A nyitókép illusztráció: Örkény István Színház Facebook-oldala
