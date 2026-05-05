Öt gyakori hiba, amit ebéd közben sokan elkövetnek
Apró négylábú adott munkát a tűzoltóknak a Balatonnál, fotókon a rendhagyó bevetés
Minden apró élet számít a balatonboglári önkormányzati tűzoltók számára, és ezt vasárnap tettekkel is bizonyították.
A szervezet beszámolója szerint este hét órakor kaptak riasztást Fonyódra, ahol egy kis róka már két napja az esővíz elvezető csatorna fogságában raboskodott, és képtelen volt kijutni onnan.
Két munkatársuk, Zsolt és István a helyszínre érkezve lemászott a négylábúért.
Az állat azonban annyira rettegett, hogy elfutott a segíteni kívánó szakemberek lábai között, akik számára nem volt könnyű feladat elfogni őt.
Végül sikerrel zárult a művelet, és az apró rókát a felszínre juttatták, majd nem messze visszaengedték a vadonba.
+Ez is érdekelheti
Extrém gyors meteorraj érkezik éjszaka, megélénkül az égbolt
Inspiráció vagy önpusztítás? Milliókat befolyásolhat egy láthatatlan veszély
Már 14 hónapja verhetetlen a TV2 főműsoridőben
Szomorú hír érkezett: Meghalt a kitüntetett magyar művész
Hatalmas téttel kezdődik az utolsó csapat-hét az Exatlon Hungary-ben!
Bemondtak egy számot a TV2 műsorában, nem erre számított az ismert művész
Édesanyjára emlékezik a TV 2 hírolvasója, megható bejegyzésben mesél róla
Mutáns harcsát fogtak az Alföldön - Fotó
Innen ered az Anyák napja, alapítója már megbánta
Már forog a Lakásvadászok második évada
Drámai párbaj után kiesett Kenderesi Tamás az Exatlonból