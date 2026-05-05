Apró négylábú adott munkát a tűzoltóknak a Balatonnál, fotókon a rendhagyó bevetés

Nagy szükség volt a szakszerű beavatkozásra.
2026. május 05., kedd 16:16
Minden apró élet számít a balatonboglári önkormányzati tűzoltók számára, és ezt vasárnap tettekkel is bizonyították.

A szervezet beszámolója szerint este hét órakor kaptak riasztást Fonyódra, ahol egy kis róka már két napja az esővíz elvezető csatorna fogságában raboskodott, és képtelen volt kijutni onnan. 


Két munkatársuk, Zsolt és István a helyszínre érkezve lemászott a négylábúért. 

Az állat azonban annyira rettegett, hogy elfutott a segíteni kívánó szakemberek lábai között, akik számára nem volt könnyű feladat elfogni őt.

Végül sikerrel zárult a művelet, és az apró rókát a felszínre juttatták, majd nem messze visszaengedték a vadonba.

 

