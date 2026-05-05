Apró négylábú adott munkát a tűzoltóknak a Balatonnál, fotókon a rendhagyó bevetés

Minden apró élet számít a balatonboglári önkormányzati tűzoltók számára, és ezt vasárnap tettekkel is bizonyították.

A szervezet beszámolója szerint este hét órakor kaptak riasztást Fonyódra, ahol egy kis róka már két napja az esővíz elvezető csatorna fogságában raboskodott, és képtelen volt kijutni onnan.



Két munkatársuk, Zsolt és István a helyszínre érkezve lemászott a négylábúért.