Veszélyben a nyári szezon? Riasztó állapotban a Velencei-tó
Dráma az M3-ason, kigyulladt egy kamion, leállt a forgalom - Videó
Kedden délelőtt kigyulladt egy kamion az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Hatvan közelében - számolt be róla a HEOL.
Az MKIF Információk csoportban közzétett bejegyzés szerint az M3 országhatár felé vezető oldalán az 55-ös km-nél, egy leállósávban lévő, bálákat szállító teherautóban csaptak fel a lángok.
A szakemberek az oltást megkezdték, a hatóságok pedig pályazárat rendeltek el. Az Útinform tájékoztatása szerint a helyszínen várhatóan hosszabb ideig tart majd a forgalomkorlátozás, ezért az arra közlekedőknek érdemes alternatív útvonalat választaniuk. Kerülni a hatvani csomóponton keresztül lehet.
