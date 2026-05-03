Innen ered az Anyák napja, alapítója már megbánta
Az anyák napja nemcsak megható, hanem egészen meglepő múltra tekint vissza - derült ki a FEOL vasárnapi írásából.
Már az ókori görögök és rómaiak is tartottak ünnepeket az anyaság és a termékenység tiszteletére. A görögök Rheát, az istenek anyját ünnepelték, míg a rómaiaknál Kübelé kapott kiemelt szerepet. Ezek az események még vallási jellegűek voltak, de az alapgondolat már akkor is ugyanaz volt:
tisztelet az életet adó nők felé.
A mai anyák napjához talán a legközelebb az angliai „Mothering Sunday” állt. A 16. századtól a nagyböjt egyik vasárnapján a szolgálók hazatérhettek, hogy találkozzanak az édesanyjukkal. Ez már inkább családi ünnep volt, ahol az együtt töltött idő számított igazán, nem az ajándék.
Kevesen tudják, de az anyák napja modern formájának kialakulásában egy békemozgalom is szerepet játszott. A 19. században több kezdeményezés is indult, amelyek az anyák társadalmi szerepét hangsúlyozták, és a háborúk ellen emeltek szót. Az anyák ekkor nemcsak a család, hanem a társadalom szempontjából is kulcsszereplőként jelentek meg.
A mai anyák napját egy amerikai nőnek, Anna Jarvisnek köszönhetjük.
1908-ban szervezte meg az első hivatalos ünnepséget édesanyja emlékére, majd 1914-ben az Egyesült Államokban nemzeti ünneppé vált a nap. Az elképzelése egyszerű volt: legyen egy nap, amikor mindenki őszintén köszönetet mond az édesanyjának. Csakhogy a történet itt vesz egy váratlan fordulatot. Anna Jarvis később kifejezetten harcolt az ünnep ellen, mert úgy érezte, hogy az elüzletiesedett. Szerinte a virágok és ajándékok helyett az őszinte érzéseknek kellett volna a középpontban maradniuk.
Hazánkban május első vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat. Az ünnep mára teljesen beépült a mindennapokba: virágcsokrok, rajzok, versek és megható pillanatok jellemzik.
Bár a világ sokat változott, egy dolog nem, az anyák szerepe és jelentősége. Az anyák napja ma már hagyomány. Egy nap, amikor megállunk egy pillanatra, és kimondjuk azt, amit sokszor a hétköznapokban nem, és talán érdemes arra is emlékezni, amit az ünnep megálmodója szeretett volna:
nem az ajándék számít, hanem az, hogy valóban kimondjuk – köszönjük.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
