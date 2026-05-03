Innen ered az Anyák napja, alapítója már megbánta

Az anyák napja nemcsak megható, hanem egészen meglepő múltra tekint vissza - derült ki a FEOL vasárnapi írásából.

Már az ókori görögök és rómaiak is tartottak ünnepeket az anyaság és a termékenység tiszteletére. A görögök Rheát, az istenek anyját ünnepelték, míg a rómaiaknál Kübelé kapott kiemelt szerepet. Ezek az események még vallási jellegűek voltak, de az alapgondolat már akkor is ugyanaz volt:

tisztelet az életet adó nők felé.

A mai anyák napjához talán a legközelebb az angliai „Mothering Sunday” állt. A 16. századtól a nagyböjt egyik vasárnapján a szolgálók hazatérhettek, hogy találkozzanak az édesanyjukkal. Ez már inkább családi ünnep volt, ahol az együtt töltött idő számított igazán, nem az ajándék.

Kevesen tudják, de az anyák napja modern formájának kialakulásában egy békemozgalom is szerepet játszott. A 19. században több kezdeményezés is indult, amelyek az anyák társadalmi szerepét hangsúlyozták, és a háborúk ellen emeltek szót. Az anyák ekkor nemcsak a család, hanem a társadalom szempontjából is kulcsszereplőként jelentek meg.