Megsemmisítő vereség, majd búcsú: drámai este az Exatlonban
Sokkoló fordulatokkal és egyoldalú küzdelemmel zárult az Exatlon Hungary szerda esti adása: a Kihívók könyörtelenül végiggázoltak a Bajnokokon, majd egy drámai párbaj pecsételte meg az egyik versenyző sorsát.
A Piros csapat számára már a végjáték is rémálomszerűen alakult: a Kihívók 10:0-ra nyerték a második fordulót, így eldőlt, hogy két Bajnok kényszerül egymás ellen harcolni a bennmaradásért.
A kieséses párbajban Ekler Luca és Halász Jázmin csapott össze. Utóbbi magabiztosan várta az összecsapást, és korábban úgy nyilatkozott: ha egy kék lány ellen kell futnia, biztos a győzelmében, mert úgy érezte, rutinja előnyt jelent számára.
A pályán azonban teljesen más kép rajzolódott ki.
Ekler Luca végig uralta a párbajt, gyorsasága és koncentrációja döntőnek bizonyult, és végül 4:1-es győzelmet aratott. A fölényes siker azt jelentette, hogy Halász Jázmin számára véget ért az idei Exatlon-szereplés.
Nehezebb, mint számítottam rá. Lelkileg nagyon megterhelő volt, viszont sok mindent tanultam. Bár nem tudtam a végsőkig kitartani, nagyon küzdöttem. Sajnos ennyi volt bennem
- tette hozzá a karatés.
A kiesés különösen fájó lehet, hiszen Jázmin korábban már két versenyzőt is kiejtett, és esélyesként tekintett magára. A szerda esti teljesítmény azonban megmutatta: ebben a versenyben egyetlen hiba is végzetes lehet.
+Ez is érdekelheti
Május elején tetőzik az Éta Aquaridák meteorraj
Egy apró változtatás, ami mindent átírhat az edzés sikerében
Még egyszer utoljára reptér lesz a Szigetből
Így üzentek egymásnak a Megasztár zsűritagjai
Egy láthatatlan spirál, ami észrevétlenül felemészthet
Exkluzív felvételek kerültek elő Bangó Margitról, így van most az énekesnő
Undor vagy ösztön? Kiderült a kutyák titokzatos szokása mögött rejtőző igazság
Meglepné a feleségét? Licitáljon a 44 milliós fülbevalóra
Egy filléres módszer, amellyel kiderül, történt-e áramszünet
Meghalt a magyar sport legendája, a család közölte a szomorú hírt
Balesetet szenvedett az autópályán, meghalt a közismert újságíró