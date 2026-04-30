Megsemmisítő vereség, majd búcsú: drámai este az Exatlonban

Megsemmisítő vereség, majd búcsú: drámai este az Exatlonban
A Kihívók taroltak, a párbajban pedig eldőlt egy Bajnok sorsa.
2026. április 30., csütörtök 10:12
Sokkoló fordulatokkal és egyoldalú küzdelemmel zárult az Exatlon Hungary szerda esti adása: a Kihívók könyörtelenül végiggázoltak a Bajnokokon, majd egy drámai párbaj pecsételte meg az egyik versenyző sorsát.

A Piros csapat számára már a végjáték is rémálomszerűen alakult: a Kihívók 10:0-ra nyerték a második fordulót, így eldőlt, hogy két Bajnok kényszerül egymás ellen harcolni a bennmaradásért.

A kieséses párbajban Ekler Luca és Halász Jázmin csapott össze. Utóbbi magabiztosan várta az összecsapást, és korábban úgy nyilatkozott: ha egy kék lány ellen kell futnia, biztos a győzelmében, mert úgy érezte, rutinja előnyt jelent számára.

A pályán azonban teljesen más kép rajzolódott ki.

Ekler Luca végig uralta a párbajt, gyorsasága és koncentrációja döntőnek bizonyult, és végül 4:1-es győzelmet aratott. A fölényes siker azt jelentette, hogy Halász Jázmin számára véget ért az idei Exatlon-szereplés.

Nehezebb, mint számítottam rá. Lelkileg nagyon megterhelő volt, viszont sok mindent tanultam. Bár nem tudtam a végsőkig kitartani, nagyon küzdöttem. Sajnos ennyi volt bennem

-    tette hozzá a karatés.

A kiesés különösen fájó lehet, hiszen Jázmin korábban már két versenyzőt is kiejtett, és esélyesként tekintett magára. A szerda esti teljesítmény azonban megmutatta: ebben a versenyben egyetlen hiba is végzetes lehet.

 

