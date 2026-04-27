Újra a luxusért küzdenek a Bajnokok és a Kihívók
Luxuskastélyból a börtönbe: lebukott a milliárdos
Különös és látványos fordulatot vett egy nagyszabású csalási ügy Németországban: a hatóságok végül egy kastély falai között találtak rá a hónapok óta keresett férfira – számolt be hétfőn a BILD.
A Brandenburg tartományban található Groß Rietz kastély tulajdonosát, a 70 éves Percy Bongerst letartóztatták. A férfit négy év börtönbüntetésre ítélték, miután több millió eurós luxusautó-csalásban találták bűnösnek.
A rendőrök nem mindennapi akció keretében csaptak le: lakatossal érkeztek a régóta zárt kapuk mögé, és egy szolgálati kutya segítségével kutatták át a több mint ezer négyzetméteres barokk épületet. A művelet sikerrel zárult. A férfit hónapok óta keresték, miután nem kezdte meg büntetésének letöltését.
Az ügy háttere egészen 2017 és 2019 közé nyúlik vissza: A vád szerint Bongers mintegy 3,7 millió eurót vett át egy tehetős autógyűjtőtől azzal az ígérettel, hogy ritka luxus sportautókat – köztük egy különleges modellt – szerez be számára. Az autók azonban soha nem léteztek. A bíróságon a férfi elismerte a vádakat, és azzal magyarázta tetteit, hogy pénzügyi nehézségekbe került.
Minden rosszul sült el. A pénzt más célokra használtam fel, részben adósságaim rendezésére
- mondta a vádlott.
Bár az ítélet jogerőssé vált, a férfi nem vonult börtönbe, hanem eltűnt a hatóságok elől. A nyomozók végül kiterjedt akcióval jutottak el a kastélyhoz, ahol elfogták. A történet különös ellentmondása, hogy a férfi még a csalási ügy után is kapcsolatban maradt a birtokkal, amelyet korábban megvásárolni próbált, majd bérlőként használta.
