2026. május 25. hétfő, Orbán
31°C Budapest
Kincsvadászok
licitálás
tv2

Vadonatúj történetekkel és óriási licitharcokkal folytatódik a Kincsvadászok a TV2-n

Vadonatúj történetekkel és óriási licitharcokkal folytatódik a Kincsvadászok a TV2-n
Nincs megállás, hétfőtől is tovább robognak a Kincsvadászok epizódjai, május 25-től újra eddig még sosem látott régiségek, féltve őrzött családi ereklyék ésműtárgyak érkeznek Tillához, illetve a műsor szakértőihez és kereskedőihez. Az összeszokott 5 fős csapat, ahogymindig, izgatottan várja mikkel lepik meg őket a műsorbaérkezők, és, ha egy-egy tárgy különösen megérinti őket, most sem lesznek kíméletesek egymással. Hiszen továbbra is egy cél lebeg mindenki szeme előtt, mégpedig az, hogy ő vigye haza a kiszemelt portékát.
2026. május 25., hétfő 13:17
Vágólapra másolva!

A Kincsvadászok rajongóinak egyészen biztosan nem kell bemutatni a műsor állandó arcait: Kelen Anna és Megyesi Balázs műtárgyszakértőket, és a kereskedő csapatot, Dr. Katona Szandrát, Fertőszögi Pétert, Fejes Tamást, Nagyházi Lőrincet és Molnár Viktort. Ők azok, akik a műtárgy-kereskedő show következő részeiben is a legnagyobb kíváncsisággal várják, hogy az eladók vajon mivel lépnek be azon a bizonyos ajtón…


Különleges tárgyakból, meglepetésekből, és óriási licitharcokból most sem lesz hiány, a kereskedők elé kerül többek között egy Szűz Mária festmény, egy arany zsebóra, Herman Lipót egyik olajfestménye, egy selyem perzsa szőnyeg, de például egy Telepy Károly festmény is. 

A Kincsvadászok május 25-én 19:30-tól, majd hétköznap esténként 19:55-től a TV2-n!

Nyitókép: TV2 Sajtószoba

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra