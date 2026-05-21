„Leírhatatlan érzés volt” – Titkos álma vált valóra Curtisnek
A vörös szőnyegre lépett a bukott hollywoodi sztár
A korábban szexuális zaklatással vádolt és nyilvánosan nagyon ritkán megjelenő Kevin Spacey amerikai színész szerda este feltűnt a cannes-i fesztiválon, és felment a vörös szőnyegen a Fesztiválpalotába, írta meg az MTI.
A sztár az Antonin Baudry rendezésében készült La Bataille de Gaulle (De Gaulle csatája) című nagyszabású, kétrészes francia történelmi dráma első részének díszbemutatójára érkezett a 79-i Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválra.
A 66 éves Kevin Spacey visszahúzódva él, amióta egy színész 2017-ben azzal vádolta meg, hogy szexuálisan közeledett hozzá, amikor 14 éves volt. Később az Oscar-díjas színész ellen négy férfi tett feljelentést 2001 és 2013 között elkövetett zaklatás gyanúja miatt Londonban, de a bíróság 2023-ban felmentette őt.
Az Amerikai szépségből és a Kártyavár című sorozatból ismert színész, aki 2004 és 2015 között a londoni Old Vic színház művészeti vezetője volt, mindig is tagadta a vádakat, azokat "őrültségnek", "hátbatámadásnak" nevezte.
Kevin Spacey tavaly átvett egy díjat életművéért a cannes-i fesztivál ideje alatt, amelyet a Better World Fund, egy, a filmes rendezvénytől független alapítvány ítélt oda.
Tavaly a fesztivál megtiltotta az egyik francia versenyfim szexuális zaklatással meggyanúsított színészének, hogy az alkotógárdával együtt felmenjen a vörös szőnyegen.
Thierry Frémaux művészeti igazgató jelezte, hogy az érintett színésszel, Théo Navarro-Mussy-val szemben akkor eljárást folyt.
Amikor az igazságszolgáltatási eljárás véglegesen lezárul, akkor más a helyzet
- mondta az igazgató.
+Ez is érdekelheti
Mesterséges intelligenciát is bevetettek vadon élő ázsiai elefántok védelmére Kínában
,,Nagyon sokat jelent számomra” - David Beckham új oldalát mutatta meg
Soha nem hallott nehézségeiről beszélt a világsztár, többször lesújtott rá a gyilkos kór – videóval
„Fent találkozunk” – Szívszorító sorokkal búcsúzik Scherer Pétertől Mucsi Zoltán
Első gyermeküket várja az Exatlon sztárpárja, csodálatos fotókkal jelentették be a gólyahírt
„Amit senki sem látott” – így készült a győzelemre Szabó Réka
Döbbenetes áttörés a csontritkulás kutatásában
Megható vallomások Rubint Rékától és lányától – folytatódik Lékai-Kiss Ramóna podcastje
Egyhétköznapi szokás, ami árthat az egészségnek
Meghalt Scherer Péter
Új külsejével sokkolta rajongóit Cristiano Ronaldo menyasszonya - fotóval