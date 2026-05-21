A vörös szőnyegre lépett a bukott hollywoodi sztár

A korábban szexuális zaklatással vádolt és nyilvánosan nagyon ritkán megjelenő Kevin Spacey amerikai színész szerda este feltűnt a cannes-i fesztiválon, és felment a vörös szőnyegen a Fesztiválpalotába, írta meg az MTI.

A sztár az Antonin Baudry rendezésében készült La Bataille de Gaulle (De Gaulle csatája) című nagyszabású, kétrészes francia történelmi dráma első részének díszbemutatójára érkezett a 79-i Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválra.

A 66 éves Kevin Spacey visszahúzódva él, amióta egy színész 2017-ben azzal vádolta meg, hogy szexuálisan közeledett hozzá, amikor 14 éves volt. Később az Oscar-díjas színész ellen négy férfi tett feljelentést 2001 és 2013 között elkövetett zaklatás gyanúja miatt Londonban, de a bíróság 2023-ban felmentette őt.

Beaming Kevin Spacey soaks up the Cannes atmosphere with stunning model Via Lemann weeks after reaching settlement with three men who accused him of sexual assault https://t.co/nUUeLN8NF0 — Daily Mail (@DailyMail) May 20, 2026



Az Amerikai szépségből és a Kártyavár című sorozatból ismert színész, aki 2004 és 2015 között a londoni Old Vic színház művészeti vezetője volt, mindig is tagadta a vádakat, azokat "őrültségnek", "hátbatámadásnak" nevezte.