A vörös szőnyegre lépett a bukott hollywoodi sztár

A vörös szőnyegre lépett a bukott hollywoodi sztár
A korábban zaklatással vádolt Oscar-díjas színész visszatérése sokakat megdöbbentett.
2026. május 21., csütörtök 10:03
A korábban szexuális zaklatással vádolt és nyilvánosan nagyon ritkán megjelenő Kevin Spacey amerikai színész szerda este feltűnt a cannes-i fesztiválon, és felment a vörös szőnyegen a Fesztiválpalotába, írta meg az MTI.

A sztár az Antonin Baudry rendezésében készült La Bataille de Gaulle (De Gaulle csatája) című nagyszabású, kétrészes francia történelmi dráma első részének díszbemutatójára érkezett a 79-i Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválra.

A 66 éves Kevin Spacey visszahúzódva él, amióta egy színész 2017-ben azzal vádolta meg, hogy szexuálisan közeledett hozzá, amikor 14 éves volt. Később az Oscar-díjas színész ellen négy férfi tett feljelentést 2001 és 2013 között elkövetett zaklatás gyanúja miatt Londonban, de a bíróság 2023-ban felmentette őt.


Az Amerikai szépségből és a Kártyavár című sorozatból ismert színész, aki 2004 és 2015 között a londoni Old Vic színház művészeti vezetője volt, mindig is tagadta a vádakat, azokat "őrültségnek", "hátbatámadásnak" nevezte.

Kevin Spacey tavaly átvett egy díjat életművéért a cannes-i fesztivál ideje alatt, amelyet a Better World Fund, egy, a filmes rendezvénytől független alapítvány ítélt oda.

Tavaly a fesztivál megtiltotta az egyik francia versenyfim szexuális zaklatással meggyanúsított színészének, hogy az alkotógárdával együtt felmenjen a vörös szőnyegen.

Thierry Frémaux művészeti igazgató jelezte, hogy az érintett színésszel, Théo Navarro-Mussy-val szemben akkor eljárást folyt.

Amikor az igazságszolgáltatási eljárás véglegesen lezárul, akkor más a helyzet

- mondta az igazgató.

 

