Megható vallomások Rubint Rékától és lányától – folytatódik Lékai-Kiss Ramóna podcastje

A Titkok ezúttal nem a drámáról, hanem a szeretet gyógyító erejéről szólt. Rubint Réka és lánya, Schóbert Lara megható őszinteséggel idézték fel közös történetüket – a kamaszkori viharfelhőket, a féltést és azt a pillanatot, amikor a családnak hirtelen meg kellett erősödnie.



Lara csendesen mondta ki:

Ott tényleg felnőtté kellett válni… nem tudtuk, hogy anyának lesz-e holnap.

A beszélgetésből kiderült, hogy a ma már szinte barátnőként összetartó anya-lánya páros kapcsolata korábban sok hullámot megélt. Lara kamaszként kereste önmagát, Réka pedig próbálta óvni – néha talán túlságosan is. Mégis, minden mondatukból az derült ki, hogy a szeretet vezérelte mindkettőjüket.

Az egész életem az embereknek adásról szólt… csak közben magamnak nem adtam figyelmet és szeretetet

– vallotta be Réka, aki ma már a gyógyulás rögös útján jár.