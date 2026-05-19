Megható vallomások Rubint Rékától és lányától – folytatódik Lékai-Kiss Ramóna podcastje

A TV2 Titkok Ramónával legfrissebb különkiadása megható, emberi és mély pillanatokat hozott: Rubint Réka és lánya, Lara olyan őszintén beszéltek a kapcsolatukról, a féltésről és a betegség árnyékáról, hogy az Lékai-Kiss Ramóna szemébe is könnyeket csalt.
2026. május 19., kedd 20:23
A Titkok ezúttal nem a drámáról, hanem a szeretet gyógyító erejéről szólt. Rubint Réka és lánya, Schóbert Lara megható őszinteséggel idézték fel közös történetüket – a kamaszkori viharfelhőket, a féltést és azt a pillanatot, amikor a családnak hirtelen meg kellett erősödnie. 

Lara csendesen mondta ki: 

Ott tényleg felnőtté kellett válni… nem tudtuk, hogy anyának lesz-e holnap.

A beszélgetésből kiderült, hogy a ma már szinte barátnőként összetartó anya-lánya páros kapcsolata korábban sok hullámot megélt. Lara kamaszként kereste önmagát, Réka pedig próbálta óvni – néha talán túlságosan is. Mégis, minden mondatukból az derült ki, hogy a szeretet vezérelte mindkettőjüket. 

Az egész életem az embereknek adásról szólt… csak közben magamnak nem adtam figyelmet és szeretetet

 – vallotta be Réka, aki ma már a gyógyulás rögös útján jár.


A műsor egyik legszebb pillanata az volt, amikor Lara arról beszélt, mennyire támaszkodik ma az édesanyjára. 

Most már mindennel felhívom… mert tudom, hogy jót akar nekem

 – mondta mosolyogva. A korábbi lázadás helyét mára bizalom, megértés és mély kötődés vette át.

A történet végére egyértelművé vált: a nehézségek nem eltávolították, hanem közelebb hozták őket egymáshoz. A betegség, a féltés és a közös küzdelmek olyan erős kapcsot teremtettek, amely még inkább elmélyítette a szeretetet kettejük közt.
 

 

