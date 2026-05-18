Hatalmas küzdelem, milliós nyeremény: ők nyerték az idei Exatlon Hungaryt
Nyolc hét és negyvenkét versenynap után vasárnap este véget ért az ország egyik legnézettebb sportrealityje, az Extalon Hungary.
A női döntőben Szabó Réka csapott össze a korábbi bajnok Ekler Lucával, és egy igen szoros küzdelemben végül 2:1-re a Kihívók csapatát képviselő Réka emelhette magasba a trófeát.
A férfi döntőben Koplányi Gábor és Valkusz Máté küzdött egymás ellen, ahol végül 2:0-s győzelemmel Gábor szerezte meg a bajnoki címet.
A győztesek a trófea mellett a fejenként 15 millió forintos fődíjat is hazavihették.
Ezzel az Exatlon Hungary összesített történetében a Bajnokok és Kihívók versenyében még mindig utóbbiak állnak nyerésre.
Exatlon Hungary - első évad: Huszti Kata – Kihívó
Exatlon Hungary - második évad: Busa Gabirella – Bajnok / Böjte Dávid – Kihívó
Exatlon Hungary - harmadik évad: Szente Gréti – Kihívó / Herczeg-Kis Bálint – Kihívó
Exatlon Hungary - negyedik évad (All Star): Szente Gréti – Kihívó / Jósa Danny – Bajnok
Exatlon Hungary – ötödik évad: Szabó Réka – Kihívó / Koplányi Gábor – Kihívó
Nyitókép: TV2 Exatlon Hungary
