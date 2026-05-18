Hatalmas küzdelem, milliós nyeremény: ők nyerték az idei Exatlon Hungaryt

Nyolc hét és negyvenkét versenynap után vasárnap este véget ért az ország egyik legnézettebb sportrealityje, az Extalon Hungary.



A női döntőben Szabó Réka csapott össze a korábbi bajnok Ekler Lucával, és egy igen szoros küzdelemben végül 2:1-re a Kihívók csapatát képviselő Réka emelhette magasba a trófeát.



A férfi döntőben Koplányi Gábor és Valkusz Máté küzdött egymás ellen, ahol végül 2:0-s győzelemmel Gábor szerezte meg a bajnoki címet.