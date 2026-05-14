Gyászol az ELTE, váratlanul meghalt egy 23 éves diák
Az ELTE Hallgatói Önkormányzata szerdán közölte, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt Füzi Réka, az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának nemrég megválasztott elnöke. A fiatal hallgatót elkötelezett közösségszervezőként és aktív érdekképviselőként ismerték, emlékére május 19-én közös megemlékezést tartanak a Lágymányosi Campuson.
Az intézmény egy Facebook-posztban közölte, hogy mély fájdalommal búcsúznak Füzi Rékától, az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának elnökétől, aki 2026. május 9-én tragikus hirtelenséggel elhunyt.
A közlemény szerint a 2003-ban Budapesten született Füzi Réka 2023-ban, az ELTE Természettudományi Kar környezettan szakos hallgatójaként csatlakozott az egyetemi közösséghez.
Mint írják, már elsőévesként, 2024 májusában bekapcsolódott a hallgatói önkormányzati munkába az ELTE TTK HÖK Ellenőrző Bizottságának tagjaként.
A bejegyzésben kiemelik, hogy „különösen szívügyének tekintette a környezettan alapszakos hallgatók közösségét és támogatását”. Azt írják, 2024-től minden évben segítette mentorként az elsőévesek beilleszkedését. Közösségszervező munkája az egyetemi élet más területein is meghatározó volt, az 5vös 5km futóverseny szervezésében is évről évre szerepet vállalt.
Az írásból kiderül, hogy 2025 márciusában csatlakozott az ELTE Kollégiumi HÖK Ellenőrző Bizottságához, amelynek novemberben elnökévé is választották. Úgy fogalmaznak, „felelősségteljes munkáját mindig lelkiismeretesen, nagy odaadással és közössége iránti mély elhivatottsággal végezte”. A poszt szerint közéleti szerepét tovább gazdagította, hogy hallgatói delegáltként is tevékenykedett az ELTE TTK Környezettudományi Centrum Tanácsában.
A bejegyzésből kiderült az is, hogy 2026. május 5-én választották meg az ELTE Kollégiumi HÖK elnökévé.
Új tisztségét nagy tervekkel, lendülettel és őszinte tenni akarással kezdte meg, mindössze néhány nappal halála előtt még a kollégiumi érdekképviselet fejlesztésén dolgozott, tele célokkal és motivációval
– jegyezték meg.
A poszt írói szerint Füzi Réka személye és munkássága példaértékű marad:
Kitartása, alázata és tanulni akarása olyan értékek voltak, amelyek az érdekképviseleti munkában is különösen meghatározóvá tették.
Mint írják, a fiatal lány elkötelezettsége, embersége és a közösségért végzett munkája mindazok számára példát jelent, akik ismerték.
Az önkormányzat ígéretet tett arra, hogy továbbviszik az elképzeléseit: „terveit és elképzeléseit az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának megreformálásáról közösen visszük tovább, és az ő emléke előtt tisztelegve valósítjuk meg mindazt, amiért dolgozni szeretett volna. Tudjuk, hogy ezt akarta volna.”
A közös megemlékezést 2026. május 19-én 12 órakor tartják a Lágymányosi Campus Gömb Aulájában.
