Gyászol az ELTE, váratlanul meghalt egy 23 éves diák

Az ELTE Hallgatói Önkormányzata szerdán közölte, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt Füzi Réka, az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának nemrég megválasztott elnöke. A fiatal hallgatót elkötelezett közösségszervezőként és aktív érdekképviselőként ismerték, emlékére május 19-én közös megemlékezést tartanak a Lágymányosi Campuson.

Az intézmény egy Facebook-posztban közölte, hogy mély fájdalommal búcsúznak Füzi Rékától, az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának elnökétől, aki 2026. május 9-én tragikus hirtelenséggel elhunyt.

A közlemény szerint a 2003-ban Budapesten született Füzi Réka 2023-ban, az ELTE Természettudományi Kar környezettan szakos hallgatójaként csatlakozott az egyetemi közösséghez.

Mint írják, már elsőévesként, 2024 májusában bekapcsolódott a hallgatói önkormányzati munkába az ELTE TTK HÖK Ellenőrző Bizottságának tagjaként.

A bejegyzésben kiemelik, hogy „különösen szívügyének tekintette a környezettan alapszakos hallgatók közösségét és támogatását”. Azt írják, 2024-től minden évben segítette mentorként az elsőévesek beilleszkedését. Közösségszervező munkája az egyetemi élet más területein is meghatározó volt, az 5vös 5km futóverseny szervezésében is évről évre szerepet vállalt.