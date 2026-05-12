Futócipőben érkezik a boldogság: meglepő dolgot fedeztek fel a kutatók

A rendszeres futás nemcsak a testnek tesz jót, hanem különleges boldogságérzetet is kiválthat és a tudomány szerint ennek egészen meglepő oka van. A FitForFun keddi cikke szerint a legendás „futóeufória” nem pusztán az endorfinok műve.

Sokan tapasztalják, hogy egy hosszabb kocogás után energikusabbnak, nyugodtabbnak és boldogabbnak érzik magukat. A szakértők szerint ehhez nagyjából félórányi mozgás szükséges.

Amikor kocogunk, körülbelül 30 perc után aktiválódik az endokannabinoid rendszer

– írja a lap.