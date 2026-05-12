Futócipőben érkezik a boldogság: meglepő dolgot fedeztek fel a kutatók

Ezért érezhetjük magunkat legyőzhetetlennek futás után.
2026. május 12., kedd 11:35
A rendszeres futás nemcsak a testnek tesz jót, hanem különleges boldogságérzetet is kiválthat és a tudomány szerint ennek egészen meglepő oka van. A FitForFun keddi cikke szerint a legendás „futóeufória” nem pusztán az endorfinok műve.

Sokan tapasztalják, hogy egy hosszabb kocogás után energikusabbnak, nyugodtabbnak és boldogabbnak érzik magukat. A szakértők szerint ehhez nagyjából félórányi mozgás szükséges.

Amikor kocogunk, körülbelül 30 perc után aktiválódik az endokannabinoid rendszer

– írja a lap.

A kutatások szerint ilyenkor a szervezet olyan anyagokat termel, amelyek az agy ugyanazon receptoraihoz kapcsolódnak, mint a kannabiszban található THC. Ezeket az anyagokat endokannabinoidoknak nevezik, és természetes eufóriaérzetet idézhetnek elő.

A futás során felszabaduló boldogságérzet evolúciós eredetű lehet. Az ősi vadászó-gyűjtögetők számára ez a mechanizmus segített abban, hogy hosszú, kimerítő vadászatok közben is koncentráltak és kitartóak maradjanak.

A szakértők szerint a rendszeres mozgás nemcsak az anyagcserét javítja, hanem a mentális egészségre is komoly hatással van. A természetes „futóhigh” ráadásul segíthet a stressz és a rossz hangulat csökkentésében is.

