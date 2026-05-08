A NASA mítosza nyomában: kiderült, mire képesek valójában a szobanövények

Új kutatás borzolja a kedélyeket.
2026. május 08., péntek 15:31
Évtizedek óta tartja magát az a népszerű elképzelés, hogy a szobanövények képesek megtisztítani az otthonok levegőjét. A Phys.org csütörtökön megjelent összefoglalója szerint azonban a tudomány ennél jóval árnyaltabb képet fest.

A mítosz alapját egy 1989-es NASA-kutatás adta, amelyben zárt laboratóriumi kamrákban vizsgálták, hogyan csökkentik bizonyos növények a levegőben található illékony szerves vegyületek koncentrációját. A probléma azonban az, hogy ezek a körülmények messze állnak egy átlagos nappali vagy hálószoba valóságától.

 

A szakértők szerint egy valódi otthonban a szellőzés, a hőmérséklet, a páratartalom és a folyamatosan keletkező szennyező anyagok teljesen más környezetet teremtenek.

Egy 2019-es modellvizsgálat pedig arra jutott, hogy
 

négyzetméterenként tíz és 1000 közötti növényre lenne szükség

ahhoz, hogy ugyanazt a hatást érjük el, mint amit a természetes szellőzés önmagában biztosít.

A szobanövények eltávolíthatnak bizonyos szennyező anyagokat, de önállóan nem jelentenek hatékony légtisztító megoldást az otthonok számára

-    hangsúlyozták.

A kutatók szerint a legfontosabb továbbra is a szennyező források csökkentése, a rendszeres szellőztetés és a megfelelő szűrőrendszerek használata. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a szobanövények haszontalanok lennének. A tanulmány szerint javíthatják a közérzetet, kellemesebbé tehetik a környezetet, sőt pszichológiai előnyökkel is járhatnak.
 

 

