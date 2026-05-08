A NASA mítosza nyomában: kiderült, mire képesek valójában a szobanövények

Évtizedek óta tartja magát az a népszerű elképzelés, hogy a szobanövények képesek megtisztítani az otthonok levegőjét. A Phys.org csütörtökön megjelent összefoglalója szerint azonban a tudomány ennél jóval árnyaltabb képet fest.

A mítosz alapját egy 1989-es NASA-kutatás adta, amelyben zárt laboratóriumi kamrákban vizsgálták, hogyan csökkentik bizonyos növények a levegőben található illékony szerves vegyületek koncentrációját. A probléma azonban az, hogy ezek a körülmények messze állnak egy átlagos nappali vagy hálószoba valóságától.

Can houseplants really purify the air in your home? What the science actually says https://t.co/XIAw2kf8pp — Angelos Papadopoulos (@angelohrg) May 8, 2026