Laktózérzékenyek figyelem! Ezt ne fogyasszák el!

A Kifli.hu Shop Kft. visszahívta a 1,5 százalékos, laktózmentes Miil UHT tejet; az intézkedést a minőségmegőrzési idő lejárta miatt kezdeményezték

- közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) pénteken az MTI-vel.

A hatóság azt javasolja, hogy amennyiben valaki vásárolt az 1 literes kiszerelésű, 2026. március 12-i minőségmegőrzési idővel rendelkező tejből, és az még a birtokában van, ne fogyassza el.



A Kifli.hu Shop Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, kivonta a forgalomból az érintett tételeket, és ezeket visszahívta a fogyasztóktól.