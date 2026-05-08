Laktózérzékenyek figyelem! Ezt ne fogyasszák el!

Laktózmentes tejet hívtak vissza, ne igyanak belőle!
2026. május 08., péntek 14:57
A Kifli.hu Shop Kft. visszahívta a 1,5 százalékos, laktózmentes Miil UHT tejet; az intézkedést a minőségmegőrzési idő lejárta miatt kezdeményezték

 - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) pénteken az MTI-vel.

A hatóság azt javasolja, hogy amennyiben valaki vásárolt az 1 literes kiszerelésű, 2026. március 12-i minőségmegőrzési idővel rendelkező tejből, és az még a birtokában van, ne fogyassza el.


A Kifli.hu Shop Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, kivonta a forgalomból az érintett tételeket, és ezeket visszahívta a fogyasztóktól.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket az NKFH nyomon követi.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

