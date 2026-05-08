Hatalmas robbanás történt Kállósemjénben

A korábban szaunaként használt épületben tűz ütött ki, a hő hatására pedig két gázpalack is felrobbant. A tűzoltók teljes védőfelszerelésben oltották a lángokat, amelyek időközben a főépület tetejére és egy teraszra is átterjedtek. Végül a tűzoltóknak hosszas küzdelem után sikerült megfékezniük a tüzet.

Bár a ház nagy része nem égett le, a közművek sérülése miatt lakhatatlan lett, a lakóját ideiglenesen a rokonai fogadták be. Azt, hogy miért csaptak fel a lángok, még vizsgálják a hatóságok.