Hatalmas robbanás történt Kállósemjénben

Felrobbant egy melléképület péntek hajnalban Kállósemjénben.
2026. május 08., péntek 09:46
A korábban szaunaként használt épületben tűz ütött ki, a hő hatására pedig két gázpalack is felrobbant. A tűzoltók teljes védőfelszerelésben oltották a lángokat, amelyek időközben a főépület tetejére és egy teraszra is átterjedtek. Végül a tűzoltóknak hosszas küzdelem után sikerült megfékezniük a tüzet. 

Bár a ház nagy része nem égett le, a közművek sérülése miatt lakhatatlan lett, a lakóját ideiglenesen a rokonai fogadták be. Azt, hogy miért csaptak fel a lángok, még vizsgálják a hatóságok.

 

