Szörnyűség történt Zuglóban, azonnal korlátozások léptek életbe
George Washington-medállal tüntették ki Karikó Katalint
A közlemény szerint az elismerést az amerikai magyarok és civil köreik ernyőszervezete, a Hungarian American Coalition (HAC) az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából, Washingtonban rendezett gálaünnepségén adták át.
A gála másik díszvendége Charles Simonyi (Simonyi Károly) szoftverfejlesztő és űrturista volt, akit a HAC Spirit of America 250 kitüntetéssel jutalmazott.
Az 1961-ben alapított George Washington Award az AHF legjelentősebb kitüntetése. Olyan személyeknek ítélik oda a George Washington-medált, akiknek élete és eredményei megtestesítik az amerikai nemzet első elnökéhez fűződő eszményeket: jövőképet, bátorságot, becsületességet, szolgálatot és a közjó iránti elkötelezettséget. Azokat ismeri el, akiknek eredményei átlépik a határokat, és akiknek munkája felemeli az emberiséget.
A történelmet idéző jubileumi est, az USA 250 Gála emlékére minden vendég megkapta A szabadság és örökség úttörői: A magyar-amerikai történet, 1776-2026 című könyvet. A Nobel-díjas Karikó Katalin, az SZTE professzora mellett a lánya, a kétszeres amerikai olimpiai bajnok evezős, Szegeden született Francia Zsuzsanna eredményeit is vázolja az elmúlt 250 év amerikai történelmében jelentőset alkotó magyarokat bemutató kötet - áll az MTI közleményében.
Nyitókép: Francia Béla
+Ez is érdekelheti
Meghalt Dr. Labancz Klára
Meghalt a 92-szeres válogatott labdarúgó
Szexre kényszerítette 11 éves fiát a szekszárdi nő és a párja
Vérfagyasztó pillanatok Dunaharasztin, centiken múlott a tragédia – Videó
Tejet hívtak vissza a boltokból, ne igya meg senki
Kitüntették az életmentő villamosvezetőket
Rendőr vitt el egy 5 éves kisfiút Győrben, kiderültek a gyerek tervei
Cserbenhagyás Kazincbarcikánál, a tettest még keresik - Fotók
Égő gázpalackkal a hátán fenyegetőzött egy karcagi férfi, az utcán keltett riadalmat
Éveken át zaklatta kislányát és bántalmazta feleségét a kegyetlen apa
Elszabadult egy kocsi Téten, sofőrje aludt benne részegen - Fotók