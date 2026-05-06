Rendőr vitt el egy 5 éves kisfiút Győrben, kiderültek a gyerek tervei

Nem mindennapi élményben lehetett része egy kisfiúnak nemrégiben – derül ki a police.hu szerdai cikkéből.

Az 5. születésnapját ünneplő Márkot egy rendőr őrnagy és egy villogó szolgálati autó várta reggel otthona előtt, amely aztán egészen a győri Bóbita Óvodáig vitte őt.

A kicsi útközben elárulta, hogy ha nagy lesz, biztosan rendőr szeretne lenni, éppen ezért biztosan örökké emlékezetes marad számára ez a kaland.