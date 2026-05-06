2026. május 06. szerda, Frida, Ivett
23°C Budapest
rendőrség
köszöntés
születésnap

Rendőr vitt el egy 5 éves kisfiút Győrben, kiderültek a gyerek tervei

Rendőr vitt el egy 5 éves kisfiút Győrben, kiderültek a gyerek tervei
Villogó autó várta a ház előtt.
2026. május 06., szerda 13:57
Vágólapra másolva!

Nem mindennapi élményben lehetett része egy kisfiúnak nemrégiben – derül ki a police.hu szerdai cikkéből. 

Az 5. születésnapját ünneplő Márkot egy rendőr őrnagy és egy villogó szolgálati autó várta reggel otthona előtt, amely aztán egészen a győri Bóbita Óvodáig vitte őt. 

Fotó: police.hu

A kicsi útközben elárulta, hogy ha nagy lesz, biztosan rendőr szeretne lenni, éppen ezért biztosan örökké emlékezetes marad számára ez a kaland. 

Kedves Márk! Boldog szülinapot kívánunk Neked!

 – fűzte hozzá a hatóság. 

Fotó: police.hu

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra