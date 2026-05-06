Amerikáig ért egy swatting-ügy: lecsaptak a magyar fiatalra - videóval
Nemzetközi együttműködés eredményeként fogtak el egy magyar férfit, akit az Egyesült Államok hatóságai úgynevezett „swatting” miatt kerestek. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozói az amerikai társszervekkel közösen jutottak el a 20 éves, Nógrád vármegyei gyanúsítotthoz – számolt be kedden a police.hu.
A „swatting” lényege, hogy a bejelentő valótlanul súlyos bűncselekményt jelent be, így a hatóságok kommandós egységekkel vonulnak ki egy mit sem sejtő címre. A konkrét ügy 2024 áprilisában történt az Egyesült Államokban, Tiverton településen, ahol a hívó azt állította, hogy megölte családját, és további erőszakos cselekményre készül.
A kiérkező rendőrök azonban hamar rájöttek, hogy mind a bejelentés, mind a hívó által megadott személyes adatok valótlanok. A történet teljes egészében kitalációnak bizonyult, ám a hatóságok komoly erőforrásokat mozgósítottak a nem létező veszély miatt.
Az amerikai nyomozás során a szálak egy zárt online közösséghez vezettek a Discord felületén, ahol az esetet élőben követték. A bejelentő ugyanis saját akcióját is közvetítette. A nyomozók feltételezték, hogy a felvételen szereplő személy magyar lehet, ezért az FBI magyarországi kapcsolattartásán keresztül kérték a hazai hatóságok segítségét.
A digitális nyomok végül elvezettek a gyanúsítotthoz, akit április 30-án fogtak el. A kihallgatás során beismerte tettét, jelenleg szabadlábon védekezik.
A nyomozók vizsgálják, hogy voltak-e társai az akcióban.
Nyitókép: police.hu
