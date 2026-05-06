Túrázó esett bajba Zalaegerszegen, videón a mentőakció

A minap túrázót mentettek a zalaegerszegi tűzoltók - számolt be róla az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerdai Facebook-közleményében.

A bajbajutott áldozatot egy meredek erdei részen érte baleset hétfő este Zalaegerszegen, a TV-torony közelében. A város hivatásos tűzoltói a mentőszolgálat szakembereivel közösen, board segítségével hozták fel a sérültet a mentőautóhoz.



A katasztrófavédelem szakemberei posztjukban tanácsokkal látták el a túrázni vágyókat: