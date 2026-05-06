Túrázó esett bajba Zalaegerszegen, videón a mentőakció

Többen siettek a segítségére.
2026. május 06., szerda 10:36
A minap túrázót mentettek a zalaegerszegi tűzoltók - számolt be róla az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerdai Facebook-közleményében.

A bajbajutott áldozatot egy meredek erdei részen érte baleset hétfő este Zalaegerszegen, a TV-torony közelében. A város hivatásos tűzoltói a mentőszolgálat szakembereivel közösen, board segítségével hozták fel a sérültet a mentőautóhoz.


A katasztrófavédelem szakemberei posztjukban tanácsokkal látták el a túrázni vágyókat:

  •  Legyél tisztában azzal, mit bírsz, és azzal is, mit nem!
  •  Túrabakancsod van?
  •  Innivaló van nálad? Lehetőleg alkoholmentes…
  •  Feltöltött mobil, működő GPS? (azért legyen már térképed is, mert a térerő csak vendég az erdőben, nem szériatartozék)
  •  Az erdőben te vendég is vagy, a vaddisznó van otthon. De te nem vagy vaddisznó.
  •  Azért van az út, hogy azon haladj!
  •  Az se baj, ha köszönsz a többi túrázónak.
  •  Semmi bajod nem lesz, ha a virágot és a gombát benne hagyod a langyos anyaföldben.
  •  Ha valaki segítséget kér, tedd, amit tenni tudsz!
  •  HA ÖNERŐBŐL NEM BOLDOGULSZ, HÍVJ SEGÍTSÉGET a 112 -ES SZÁMON!

- hangsúlyozták, majd kitértek arra is, hogy miket kérdeznek majd egy esetleges segélyhívás esetén.
 

Szükséges információk

  • Hányan vannak veszélyben / mennyien sérültek meg?
  • Mi történt pontosan?
  • Mennyire könnyű vagy nehéz megközelíteni a helyszínt?
  • Mi a te számod? (De, van kijelző, meg minden, de ezt akkor is tudni szeretnénk, ne ezen akadj el.)

 

Nyitókép: Gömbös Norbert tűzoltó őrnagy

 

