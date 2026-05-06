Túrázó esett bajba Zalaegerszegen, videón a mentőakció
A minap túrázót mentettek a zalaegerszegi tűzoltók - számolt be róla az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerdai Facebook-közleményében.
A bajbajutott áldozatot egy meredek erdei részen érte baleset hétfő este Zalaegerszegen, a TV-torony közelében. A város hivatásos tűzoltói a mentőszolgálat szakembereivel közösen, board segítségével hozták fel a sérültet a mentőautóhoz.
A katasztrófavédelem szakemberei posztjukban tanácsokkal látták el a túrázni vágyókat:
- Legyél tisztában azzal, mit bírsz, és azzal is, mit nem!
- Túrabakancsod van?
- Innivaló van nálad? Lehetőleg alkoholmentes…
- Feltöltött mobil, működő GPS? (azért legyen már térképed is, mert a térerő csak vendég az erdőben, nem szériatartozék)
- Az erdőben te vendég is vagy, a vaddisznó van otthon. De te nem vagy vaddisznó.
- Azért van az út, hogy azon haladj!
- Az se baj, ha köszönsz a többi túrázónak.
- Semmi bajod nem lesz, ha a virágot és a gombát benne hagyod a langyos anyaföldben.
- Ha valaki segítséget kér, tedd, amit tenni tudsz!
- HA ÖNERŐBŐL NEM BOLDOGULSZ, HÍVJ SEGÍTSÉGET a 112 -ES SZÁMON!
- hangsúlyozták, majd kitértek arra is, hogy miket kérdeznek majd egy esetleges segélyhívás esetén.
Szükséges információk
- Hányan vannak veszélyben / mennyien sérültek meg?
- Mi történt pontosan?
- Mennyire könnyű vagy nehéz megközelíteni a helyszínt?
- Mi a te számod? (De, van kijelző, meg minden, de ezt akkor is tudni szeretnénk, ne ezen akadj el.)
Nyitókép: Gömbös Norbert tűzoltó őrnagy
