Botrány a miskolci kórházban: felháborító, mit műveltek egy alvó beteggel

Elemelte egy alvó beteg telefonját egy férfi még 2025. október 17-én a miskolci kórházban – olvasható a police.hu keddi tájékoztatásában.

Az áldozat észrevette a lopást, ezért rá is kiáltott az ismeretlen alakra, aki megpróbált elfutni.

Két betegszállító tartotta vissza a tolvajt a belgyógyászat folyosóján, míg a rendőrök ki nem érkeztek.

Ezt követően a nyomozók kihallgatták az enyveskezűt, aki beismerte tettét, a telefon pedig visszakerült jogos tulajdonosához.