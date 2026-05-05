2026. május 05. kedd, Györgyi
22°C Budapest
kórház
lopás
telefon

Botrány a miskolci kórházban: felháborító, mit műveltek egy alvó beteggel

Botrány a miskolci kórházban: felháborító, mit műveltek egy alvó beteggel
A rendőrségnek kellett közbelépnie. A nyomozást most zárták le az ügyben.
2026. május 05., kedd 17:55
Vágólapra másolva!

Elemelte egy alvó beteg telefonját egy férfi még 2025. október 17-én a miskolci kórházban – olvasható a police.hu keddi tájékoztatásában. 

Az áldozat észrevette a lopást, ezért rá is kiáltott az ismeretlen alakra, aki megpróbált elfutni. 

Két betegszállító tartotta vissza a tolvajt a belgyógyászat folyosóján, míg a rendőrök ki nem érkeztek.

Ezt követően a nyomozók kihallgatták az enyveskezűt, aki beismerte tettét, a telefon pedig visszakerült jogos tulajdonosához.

Kifosztás miatt folyt nyomozás a 40 éves helyi férfi ellen. A vizsgálat most lezárult, az iratokat átadták az ügyészségnek.

A nyitókép illusztráció: MTI/Balogh Zoltán

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra