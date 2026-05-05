Botrány a miskolci kórházban: felháborító, mit műveltek egy alvó beteggel
Elemelte egy alvó beteg telefonját egy férfi még 2025. október 17-én a miskolci kórházban – olvasható a police.hu keddi tájékoztatásában.
Az áldozat észrevette a lopást, ezért rá is kiáltott az ismeretlen alakra, aki megpróbált elfutni.
Két betegszállító tartotta vissza a tolvajt a belgyógyászat folyosóján, míg a rendőrök ki nem érkeztek.
Ezt követően a nyomozók kihallgatták az enyveskezűt, aki beismerte tettét, a telefon pedig visszakerült jogos tulajdonosához.
Kifosztás miatt folyt nyomozás a 40 éves helyi férfi ellen. A vizsgálat most lezárult, az iratokat átadták az ügyészségnek.
A nyitókép illusztráció: MTI/Balogh Zoltán
