Veszélyben a nyári szezon? Riasztó állapotban a Velencei-tó
Buszsofőrt és buszt vert szét három férfi Böhönyén
Egy taranyi, egy nemesdédi, és egy ötvöskónyi férfi próbált meg május elsején este busszal hazajutni a böhönyei állomásról, de ittas állapotuk, valamint a menetjegyre elegendő pénz hiányában a sofőr nem engedte felszállni őket - számolt be róla kedden a police.hu.
Az elutasításra indulatosan reagáltak, egyikük verbálisan és fizikailag is inzultálni kezdte a buszvezetőt, míg társai a busz ajtaját és hátulját rugdosták még.
A körzeti megbízottak mindhárom férfit a helyszínen elfogták és előállították a Marcali Rendőrkapitányságra, ahol garázdaság vétsége, illetve közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt indult velük szemben nyomozás.
Nyitókép: police.hu
