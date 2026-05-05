Buszsofőrt és buszt vert szét három férfi Böhönyén

Nyomozás indult ellenük.
2026. május 05., kedd 17:22
Egy taranyi, egy nemesdédi, és egy ötvöskónyi férfi próbált meg május elsején este busszal hazajutni a böhönyei állomásról, de ittas állapotuk, valamint a menetjegyre elegendő pénz hiányában a sofőr nem engedte felszállni őket - számolt be róla kedden a police.hu.

Fotó: police.hu

Az elutasításra indulatosan reagáltak, egyikük verbálisan és fizikailag is inzultálni kezdte a buszvezetőt, míg társai a busz ajtaját és hátulját rugdosták még.

Fotó: police.hu

A körzeti megbízottak mindhárom férfit a helyszínen elfogták és előállították a Marcali Rendőrkapitányságra, ahol garázdaság vétsége, illetve közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt indult velük szemben nyomozás.

Nyitókép: police.hu

 

 

