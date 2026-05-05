Extrém gyors meteorraj érkezik éjszaka, megélénkül az égbolt

Lenyűgöző égi jelenségre hívta fel a figyelmet a Svábhegyi Csillagvizsgáló hétfői Facebook-bejegyzésében: május elején az Éta Aquaridák meteorraj extrém gyors hullócsillagait figyelhetjük meg.

A szakemberek szerint ezek a meteorok különösen gyorsak, hiszen akár 66 km/s sebességgel is beléphetnek a Föld légkörébe, ami kozmikus mércével is kiemelkedő. A jelenség hátterében apró bolygóközi részecskék állnak, amelyek az atmoszférába érve felizzanak.