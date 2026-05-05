2026. május 05. kedd, Györgyi
22°C Budapest
svábhegyi csillagvizsgáló
meteorraj
május
éjszaka

Extrém gyors meteorraj érkezik éjszaka, megélénkül az égbolt

Extrém gyors meteorraj érkezik éjszaka, megélénkül az égbolt
Ritka látvány ígérkezik.
2026. május 05., kedd 16:49
Vágólapra másolva!

Lenyűgöző égi jelenségre hívta fel a figyelmet a Svábhegyi Csillagvizsgáló hétfői Facebook-bejegyzésében: május elején az Éta Aquaridák meteorraj extrém gyors hullócsillagait figyelhetjük meg.

A szakemberek szerint ezek a meteorok különösen gyorsak, hiszen akár 66 km/s sebességgel is beléphetnek a Föld légkörébe, ami kozmikus mércével is kiemelkedő. A jelenség hátterében apró bolygóközi részecskék állnak, amelyek az atmoszférába érve felizzanak.

 

A meteorraj az ismert 1P/Halley-üstököshöz köthető, amely pályája során porszemcséket hagy maga után. Amikor a Föld keresztezi ezt a pályát, a részecskék tömegesen lépnek be a légkörbe, látványos fénycsíkokat rajzolva az égre.

A csúcsidőszak május 5-ről 6-ra virradó éjszakán várható, amikor ideális körülmények között akár óránként több tucat meteort is láthatunk. Ugyanakkor a megfigyelést idén nehezíti a fényes Hold, ezért a csillagvizsgáló azt javasolja, hogy minél sötétebb helyről figyeljük az eget.

Aki türelmes és szerencsés, nemcsak halvány fénycsíkokat, hanem akár egy-egy látványos tűzgömböt is elcsíphet, egy pillanatra az egész égbolt életre kelhet.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra