2026. május 04. hétfő, Flórián, Mónika
21°C Budapest
melega istván
nagykanizsa
művész

Szomorú hír érkezett: Meghalt a kitüntetett magyar művész

Szomorú hír érkezett: Meghalt a kitüntetett magyar művész
A temetés pontos időpontját még nem közölték.
2026. május 04., hétfő 14:54
Vágólapra másolva!

90 éves korában meghalt Melega István grafikus- és fotóművész – tudatta hétfőn a Zala Vármegyei Hírportál.

Melega István 1935. december 14-én született Máramarosszigeten. 1952 és 1980 között Nagyváradon élt, illetve tanulmányait követően a SZINTÉZA vegyiüzemben dolgozott grafikusként. 


1980-ban költözött át a Partiumból Magyarországra, ahol először Budapesten lakott. 1984-ben települt le végül Nagykanizsán.

Melega Istvánt elismert művészként tartották számon Zalában, 2016-ban Nagykanizsa Kultúrájáért díjjal is kitüntették.

A vármegyei portál telefonon érte el a lányát, aki közölte, hogy a temetésre később kerül sor Erdélyben.


A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra