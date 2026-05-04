Szomorú hír érkezett: Meghalt a kitüntetett magyar művész

90 éves korában meghalt Melega István grafikus- és fotóművész – tudatta hétfőn a Zala Vármegyei Hírportál.

Melega István 1935. december 14-én született Máramarosszigeten. 1952 és 1980 között Nagyváradon élt, illetve tanulmányait követően a SZINTÉZA vegyiüzemben dolgozott grafikusként.



1980-ban költözött át a Partiumból Magyarországra, ahol először Budapesten lakott. 1984-ben települt le végül Nagykanizsán.