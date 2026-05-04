Már 14 hónapja verhetetlen a TV2 főműsoridőben
Szomorú hír érkezett: Meghalt a kitüntetett magyar művész
90 éves korában meghalt Melega István grafikus- és fotóművész – tudatta hétfőn a Zala Vármegyei Hírportál.
Melega István 1935. december 14-én született Máramarosszigeten. 1952 és 1980 között Nagyváradon élt, illetve tanulmányait követően a SZINTÉZA vegyiüzemben dolgozott grafikusként.
1980-ban költözött át a Partiumból Magyarországra, ahol először Budapesten lakott. 1984-ben települt le végül Nagykanizsán.
Melega Istvánt elismert művészként tartották számon Zalában, 2016-ban Nagykanizsa Kultúrájáért díjjal is kitüntették.
A vármegyei portál telefonon érte el a lányát, aki közölte, hogy a temetésre később kerül sor Erdélyben.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Hatalmas téttel kezdődik az utolsó csapat-hét az Exatlon Hungary-ben!
Bemondtak egy számot a TV2 műsorában, nem erre számított az ismert művész
Édesanyjára emlékezik a TV 2 hírolvasója, megható bejegyzésben mesél róla
Mutáns harcsát fogtak az Alföldön - Fotó
Innen ered az Anyák napja, alapítója már megbánta
Már forog a Lakásvadászok második évada
Drámai párbaj után kiesett Kenderesi Tamás az Exatlonból
Plasztikáztatott a magyar James Bond, hogy Bruce Willis utóda lehessen
Folytatódik a Kincsvadászok, újra lehet jelentkezni a sikerműsorba!
Kenderesi Tamás ma este újra párbajozik
Csendben nő a digitális szakadék: Az MI új elitje már formálódik