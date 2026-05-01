Csendben nő a digitális szakadék: Az MI új elitje már formálódik
Új, aggasztó jelenségre figyelmeztet egy friss kutatás: a mesterséges intelligencia térnyerése nemcsak lehetőségeket hoz, hanem egy újfajta digitális szakadékot is létrehoz a társadalomban – hívta fel a figyelmet pénteken a Phys.org.
A kutatást a Hongkongi Baptista Egyetem szakemberei végezték, több mint 10 ezer amerikai adatainak elemzésével, és eredményeiket az Information, Communication & Technology folyóirat publikálta.
Az eredmények szerint a magasabb jövedelmű és képzettebb emberek sokkal nagyobb eséllyel használják és értik a mesterséges intelligenciát, mint az alacsonyabb társadalmi státuszú csoportok. Ez pedig hosszú távon komoly egyenlőtlenségekhez vezethet.
A mesterséges intelligenciával kapcsolatos ismeretek terén mutatkozó szakadék áthidalása elengedhetetlen, mert ha csak a magasabb jövedelmű vagy képzettségű emberek ismerik a mesterséges intelligenciát és annak felhasználási módjait, az erősítheti a társadalmi egyenlőtlenségeket
- fogalmazott a tanulmány egyik szerzője, Sai Wang.
A kutatók szerint a probléma egyik legveszélyesebb része, hogy az MI sokszor „láthatatlanul” van jelen a mindennapokban. Sokan használják például ajánlórendszereken keresztül, anélkül, hogy tudnák, mi áll a háttérben.
Ez a tudatosságbeli különbség komoly előnyhöz juttathat egyeseket. A tanulmány példaként említi az álláskeresést.
Azok az álláspályázók, akik tudják, hogy a munkáltatók mesterséges intelligenciát használnak a szűréshez, jobban személyre szabhatják az önéletrajzukat, míg azok, akik nem rendelkeznek ezzel a tudatossággal, észrevétlenül is lemaradhatnak a lehetőségekről
- írták. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a tudás hiánya nemcsak hátrányt, hanem veszélyt is jelenthet.
A tudatosabb emberek jobban megérthetik mind a mesterséges intelligencia lehetőségeit, mind a kockázatait, míg a kevésbé tudatosakat nagyobb valószínűséggel becsapják vagy manipulálják ezek a technológiák
- hangsúlyozták.
A kutatók szerint a megoldás nem pusztán az, hogy több ember férjen hozzá az MI-hez, hanem az is, hogy megértsék azt. Ehhez oktatási programokat, közérthető kampányokat és gyakorlati példákat javasolnak.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Kenderesi Tamás ma este újra párbajozik
Feszültség robbant az Exatlonban: egymásnak estek a Bajnokok
Exkluzív esküvői videón Krausz Gábor és Mikes Anna
Május elején tetőzik az Éta Aquaridák meteorraj
Egy apró változtatás, ami mindent átírhat az edzés sikerében
Megsemmisítő vereség, majd búcsú: drámai este az Exatlonban
Még egyszer utoljára reptér lesz a Szigetből
Így üzentek egymásnak a Megasztár zsűritagjai
Egy láthatatlan spirál, ami észrevétlenül felemészthet
Exkluzív felvételek kerültek elő Bangó Margitról, így van most az énekesnő
Undor vagy ösztön? Kiderült a kutyák titokzatos szokása mögött rejtőző igazság