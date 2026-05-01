Csendben nő a digitális szakadék: Az MI új elitje már formálódik

Új, aggasztó jelenségre figyelmeztet egy friss kutatás: a mesterséges intelligencia térnyerése nemcsak lehetőségeket hoz, hanem egy újfajta digitális szakadékot is létrehoz a társadalomban – hívta fel a figyelmet pénteken a Phys.org.

A kutatást a Hongkongi Baptista Egyetem szakemberei végezték, több mint 10 ezer amerikai adatainak elemzésével, és eredményeiket az Information, Communication & Technology folyóirat publikálta.

Az eredmények szerint a magasabb jövedelmű és képzettebb emberek sokkal nagyobb eséllyel használják és értik a mesterséges intelligenciát, mint az alacsonyabb társadalmi státuszú csoportok. Ez pedig hosszú távon komoly egyenlőtlenségekhez vezethet.

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos ismeretek terén mutatkozó szakadék áthidalása elengedhetetlen, mert ha csak a magasabb jövedelmű vagy képzettségű emberek ismerik a mesterséges intelligenciát és annak felhasználási módjait, az erősítheti a társadalmi egyenlőtlenségeket

- fogalmazott a tanulmány egyik szerzője, Sai Wang.