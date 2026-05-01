Csendben nő a digitális szakadék: Az MI új elitje már formálódik

Csendben nő a digitális szakadék: Az MI új elitje már formálódik
A tudás hiánya komoly hátrányt jelenthet a jövőben, állítják a kutatók.
2026. május 01., péntek 11:42
Új, aggasztó jelenségre figyelmeztet egy friss kutatás: a mesterséges intelligencia térnyerése nemcsak lehetőségeket hoz, hanem egy újfajta digitális szakadékot is létrehoz a társadalomban – hívta fel a figyelmet pénteken a Phys.org.

A kutatást a Hongkongi Baptista Egyetem szakemberei végezték, több mint 10 ezer amerikai adatainak elemzésével, és eredményeiket az Information, Communication & Technology folyóirat publikálta.

Az eredmények szerint a magasabb jövedelmű és képzettebb emberek sokkal nagyobb eséllyel használják és értik a mesterséges intelligenciát, mint az alacsonyabb társadalmi státuszú csoportok. Ez pedig hosszú távon komoly egyenlőtlenségekhez vezethet.

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos ismeretek terén mutatkozó szakadék áthidalása elengedhetetlen, mert ha csak a magasabb jövedelmű vagy képzettségű emberek ismerik a mesterséges intelligenciát és annak felhasználási módjait, az erősítheti a társadalmi egyenlőtlenségeket

-    fogalmazott a tanulmány egyik szerzője, Sai Wang.

A kutatók szerint a probléma egyik legveszélyesebb része, hogy az MI sokszor „láthatatlanul” van jelen a mindennapokban. Sokan használják például ajánlórendszereken keresztül, anélkül, hogy tudnák, mi áll a háttérben.

Ez a tudatosságbeli különbség komoly előnyhöz juttathat egyeseket. A tanulmány példaként említi az álláskeresést.

Azok az álláspályázók, akik tudják, hogy a munkáltatók mesterséges intelligenciát használnak a szűréshez, jobban személyre szabhatják az önéletrajzukat, míg azok, akik nem rendelkeznek ezzel a tudatossággal, észrevétlenül is lemaradhatnak a lehetőségekről

-    írták. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a tudás hiánya nemcsak hátrányt, hanem veszélyt is jelenthet.

A tudatosabb emberek jobban megérthetik mind a mesterséges intelligencia lehetőségeit, mind a kockázatait, míg a kevésbé tudatosakat nagyobb valószínűséggel becsapják vagy manipulálják ezek a technológiák

-    hangsúlyozták.

A kutatók szerint a megoldás nem pusztán az, hogy több ember férjen hozzá az MI-hez, hanem az is, hogy megértsék azt. Ehhez oktatási programokat, közérthető kampányokat és gyakorlati példákat javasolnak.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

