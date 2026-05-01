2026. május 01. péntek, Fülöp, Jakab
19°C Budapest
repülőgép
repülés
dunántúl
teszt

Hangosan morajlott az ég Somogy felett, ijesztő látvány fogadta az embereket

Szokatlan jelenség borzolta a kedélyeket a Dunántúlon.
2026. május 01., péntek 12:36
Vágólapra másolva!

Különös eset zavarta meg a hét folyamán Tolna és Somogy vármegye lakóinak nyugalmát: egy utasszállító repülőgép rendkívül alacsony magasságban, ismétlődő manőverekkel szelte át az eget, miközben furcsa, zümmögő hangot hallatott.

Az esetről az Infostart számolt be, amely szerint a Lufthansa egyik Airbus A320-as gépe végzett speciális tesztrepülést a térségben. A repülőgép a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről szállt fel, és közel három órán át hajtott végre intenzív manővereket.

 

A gép a megszokott utazómagasságról egészen alacsony szintre ereszkedett, ami sokak számára ijesztő látványt nyújtott. A lakosok beszámolói szerint a repülést szokatlan hangjelenség is kísérte.

A jelenség hátterében azonban nem vészhelyzet állt, hanem egy előre tervezett ellenőrzés. A különös zajt egy speciális berendezés okozta, amelyet a repülésbiztonság érdekében teszteltek.

A turbina forgása a földön tartózkodók számára erőteljes zümmögő hangként hallható


– idézte a szakértőket a beszámoló. A teszt során a gép több település felett is áthaladt, miközben a szakemberek különböző rendszereket vizsgáltak valós körülmények között.

A hatóságok hangsúlyozták: a repülés teljes időtartama alatt nem állt fenn veszélyhelyzet. Az ilyen speciális berepülések célja éppen az, hogy a repülőgépek a legkritikusabb helyzetekben is biztonságosan működjenek.


A nyitókép illusztráció: MTI/ Czeglédi Zsolt

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra