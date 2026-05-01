Videón az Oktogonnál történt brutális gázolás, a motorosnak esélye sem volt elkerülni a balesetet
Hangosan morajlott az ég Somogy felett, ijesztő látvány fogadta az embereket
Különös eset zavarta meg a hét folyamán Tolna és Somogy vármegye lakóinak nyugalmát: egy utasszállító repülőgép rendkívül alacsony magasságban, ismétlődő manőverekkel szelte át az eget, miközben furcsa, zümmögő hangot hallatott.
Az esetről az Infostart számolt be, amely szerint a Lufthansa egyik Airbus A320-as gépe végzett speciális tesztrepülést a térségben. A repülőgép a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről szállt fel, és közel három órán át hajtott végre intenzív manővereket.
A gép a megszokott utazómagasságról egészen alacsony szintre ereszkedett, ami sokak számára ijesztő látványt nyújtott. A lakosok beszámolói szerint a repülést szokatlan hangjelenség is kísérte.
A jelenség hátterében azonban nem vészhelyzet állt, hanem egy előre tervezett ellenőrzés. A különös zajt egy speciális berendezés okozta, amelyet a repülésbiztonság érdekében teszteltek.
A turbina forgása a földön tartózkodók számára erőteljes zümmögő hangként hallható
– idézte a szakértőket a beszámoló. A teszt során a gép több település felett is áthaladt, miközben a szakemberek különböző rendszereket vizsgáltak valós körülmények között.
A hatóságok hangsúlyozták: a repülés teljes időtartama alatt nem állt fenn veszélyhelyzet. Az ilyen speciális berepülések célja éppen az, hogy a repülőgépek a legkritikusabb helyzetekben is biztonságosan működjenek.
A nyitókép illusztráció: MTI/ Czeglédi Zsolt
+Ez is érdekelheti
Szörnyű reggel Szabolcsban: Négyen sérültek meg a brutális balesetben - videóval
Csapadékos májust remélnek a gabonatermesztők
A hónap második felében indul az igazi strandszezon
Gázolt a vonat Győrnél
Letartóztatták a döbröközi nő megölésével gyanúsított férfit
Egy laza pulcsi is elég a munka ünnepén, 25 fokkal robban be a korai nyár
„Sportpedagógiából megbuktam!” – Mondta a jászberényi karateedző a szerdai tárgyaláson
Nyakunkon a hosszú hétvége, így lesznek nyitva a boltok
Kilenc évet kapott a férjét megfojtó pécsi nő
Megérkeztek Kecskemétre a legmodernebb Gripenek
Elfogták az embert, aki belőtt a solymári kék óvoda épületébe