Hangosan morajlott az ég Somogy felett, ijesztő látvány fogadta az embereket

Különös eset zavarta meg a hét folyamán Tolna és Somogy vármegye lakóinak nyugalmát: egy utasszállító repülőgép rendkívül alacsony magasságban, ismétlődő manőverekkel szelte át az eget, miközben furcsa, zümmögő hangot hallatott.

Az esetről az Infostart számolt be, amely szerint a Lufthansa egyik Airbus A320-as gépe végzett speciális tesztrepülést a térségben. A repülőgép a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről szállt fel, és közel három órán át hajtott végre intenzív manővereket.