„Sportpedagógiából megbuktam!” – Mondta a jászberényi karateedző a szerdai tárgyaláson
Szakértők magyarázták a vitatott technikát, a vádlott beismerése mindent árnyal.
2026. április 30., csütörtök 11:16
Újabb megrázó részletek kerültek napvilágra a jászberényi karateedző ügyében a Szolnoki Járásbíróság szerdai tárgyalásán – számolt be a szoljon.hu.

A vádlott egy nyári táborban alkalmazott egy küzdősport-technikát egy hétéves kisfiún, olyan körülmények között, amelyek a szakértők szerint súlyosan veszélyesek voltak.

A bíróságon részletesen ismertették az úgynevezett okuri ashi barai technikát, amely a judo klasszikus lábtechnikái közé tartozik. Lényege, hogy az ellenfél mozgását kihasználva, megfelelő időzítéssel egyszerre söprik ki mindkét lábát, kibillentve egyensúlyából. A szakértők hangsúlyozták: ez a mozdulat csak képzett sportolók között, megfelelő talajon és felkészítés mellett alkalmazható biztonságosan. Ebben az esetben azonban mindez hiányzott.

A vádirat szerint a kisfiú egy vita után sírni kezdett, amikor az edző közbelépett. Nemcsak fizikailag avatkozott be, hanem megalázó módon is viselkedett: a gyermeket szavakkal illette, majd egy palack vízzel többször az arcába locsolt. A jelenlévő gyerekekhez fordulva pedig azt kérdezte, hogy

akar-e még valaki hisztizni, mert itt van nála az orvosság, meggyógyítja.

Ezt követően alkalmazta a vitatott mozdulatot, amelynek következtében a kisfiú a földre zuhant. Bár a gyermek végül nem szenvedett tényleges sérülést, a szakértők szerint reális esélye volt egy súlyos, akár gerincvelőt érintő sérülés kialakulásának.

A tárgyaláson megszólaló szakemberek egybehangzóan kijelentették: egy felkészületlen, hét éves gyermek esetében ez a technika semmilyen körülmények között nem lett volna alkalmazható.

A vádlott a bíróság előtt elismerte hibáját, és egy rövid, de annál erősebb mondattal reagált a történtekre:

Sportpedagógiából megbuktam!

Vallomásában azt állította, nem akart sérülést okozni, csupán rosszul kezelte a helyzetet.

Az ügyben súlyos testi sértés kísérlete és kiskorú veszélyeztetése miatt folyik eljárás. A tárgyalást dr. Tolnai Eszter bíró a bizonyítási eljárás lezárását követően elnapolta: a perbeszédekre és az ítélethirdetésre várhatóan június 16-án kerül sor.

