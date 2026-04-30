„Sportpedagógiából megbuktam!” – Mondta a jászberényi karateedző a szerdai tárgyaláson

Újabb megrázó részletek kerültek napvilágra a jászberényi karateedző ügyében a Szolnoki Járásbíróság szerdai tárgyalásán – számolt be a szoljon.hu.

A vádlott egy nyári táborban alkalmazott egy küzdősport-technikát egy hétéves kisfiún, olyan körülmények között, amelyek a szakértők szerint súlyosan veszélyesek voltak.

A bíróságon részletesen ismertették az úgynevezett okuri ashi barai technikát, amely a judo klasszikus lábtechnikái közé tartozik. Lényege, hogy az ellenfél mozgását kihasználva, megfelelő időzítéssel egyszerre söprik ki mindkét lábát, kibillentve egyensúlyából. A szakértők hangsúlyozták: ez a mozdulat csak képzett sportolók között, megfelelő talajon és felkészítés mellett alkalmazható biztonságosan. Ebben az esetben azonban mindez hiányzott.

A vádirat szerint a kisfiú egy vita után sírni kezdett, amikor az edző közbelépett. Nemcsak fizikailag avatkozott be, hanem megalázó módon is viselkedett: a gyermeket szavakkal illette, majd egy palack vízzel többször az arcába locsolt. A jelenlévő gyerekekhez fordulva pedig azt kérdezte, hogy