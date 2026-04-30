Gázolt a vonat Győrnél
„Sportpedagógiából megbuktam!” – Mondta a jászberényi karateedző a szerdai tárgyaláson
Újabb megrázó részletek kerültek napvilágra a jászberényi karateedző ügyében a Szolnoki Járásbíróság szerdai tárgyalásán – számolt be a szoljon.hu.
A vádlott egy nyári táborban alkalmazott egy küzdősport-technikát egy hétéves kisfiún, olyan körülmények között, amelyek a szakértők szerint súlyosan veszélyesek voltak.
A bíróságon részletesen ismertették az úgynevezett okuri ashi barai technikát, amely a judo klasszikus lábtechnikái közé tartozik. Lényege, hogy az ellenfél mozgását kihasználva, megfelelő időzítéssel egyszerre söprik ki mindkét lábát, kibillentve egyensúlyából. A szakértők hangsúlyozták: ez a mozdulat csak képzett sportolók között, megfelelő talajon és felkészítés mellett alkalmazható biztonságosan. Ebben az esetben azonban mindez hiányzott.
A vádirat szerint a kisfiú egy vita után sírni kezdett, amikor az edző közbelépett. Nemcsak fizikailag avatkozott be, hanem megalázó módon is viselkedett: a gyermeket szavakkal illette, majd egy palack vízzel többször az arcába locsolt. A jelenlévő gyerekekhez fordulva pedig azt kérdezte, hogy
akar-e még valaki hisztizni, mert itt van nála az orvosság, meggyógyítja.
Ezt követően alkalmazta a vitatott mozdulatot, amelynek következtében a kisfiú a földre zuhant. Bár a gyermek végül nem szenvedett tényleges sérülést, a szakértők szerint reális esélye volt egy súlyos, akár gerincvelőt érintő sérülés kialakulásának.
A tárgyaláson megszólaló szakemberek egybehangzóan kijelentették: egy felkészületlen, hét éves gyermek esetében ez a technika semmilyen körülmények között nem lett volna alkalmazható.
A vádlott a bíróság előtt elismerte hibáját, és egy rövid, de annál erősebb mondattal reagált a történtekre:
Sportpedagógiából megbuktam!
Vallomásában azt állította, nem akart sérülést okozni, csupán rosszul kezelte a helyzetet.
Az ügyben súlyos testi sértés kísérlete és kiskorú veszélyeztetése miatt folyik eljárás. A tárgyalást dr. Tolnai Eszter bíró a bizonyítási eljárás lezárását követően elnapolta: a perbeszédekre és az ítélethirdetésre várhatóan június 16-án kerül sor.
Nyitókép: Tények archív
Letartóztatták a döbröközi nő megölésével gyanúsított férfit
Egy laza pulcsi is elég a munka ünnepén, 25 fokkal robban be a korai nyár
Nyakunkon a hosszú hétvége, így lesznek nyitva a boltok
Kilenc évet kapott a férjét megfojtó pécsi nő
Megérkeztek Kecskemétre a legmodernebb Gripenek
Elfogták az embert, aki belőtt a solymári kék óvoda épületébe
Fegyveres férfi őrjöngött egy pécsi iskola mellett
A nyílt utcán műtöttek meg egy szíven szúrt férfit
Egy telefonhívással tűnt el 17 millió egy múcsonyi nő számlájáról
Meghalt a Kölcsey iskola nyolcadikos diákja
Belőttek egy óvoda ablakán Solymáron